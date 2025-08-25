Israel không kích vào bệnh viện ở Gaza gây thương vong lớn

AP và Reuters đưa tin ngày 25/8, Cơ quan y tế tại Dải Gaza cho biết vụ không kích của Israel đã đánh trúng bệnh viện Nasser - một bệnh viện chính miền nam Gaza, làm ít nhất 15 người chết trong đó có 3 nhà báo, một người trong số đó làm việc cho hãng tin Reuter.

Theo cơ quan này, các nạn nhân chủ yếu ở tầng bốn của bệnh viện Nasser, khu vực đã trúng liên tiếp hai quả tên lửa.

Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis là bệnh viện lớn nhất miền nam Gaza, đã chịu nhiều cuộc tấn công trong suốt 22 tháng kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng nổ. Bệnh viện đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về vật tư và nhân viên.

Quân đội và Văn phòng Thủ tướng Israel hiện chưa đưa ra bình luận liên quan tới cuộc tấn công này.

Các cuộc tấn công của Israel vào bệnh viện ở Gaza không phải là chuyện hiếm. Trước đó, một vụ tấn công bệnh viện Nasser vào tháng Sáu đã giết chết ba người và làm bị thương 10 người.

Quân đội Israel khi đó tuyên bố đã tấn công chính xác các chiến binh Hamas hoạt động bên trong một trung tâm chỉ huy và kiểm soát bệnh viện./.

