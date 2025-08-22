Liên hợp quốc tuyên bố nạn đói tại Gaza, cảnh báo thảm họa nhân đạo nghiêm trọng

Ngày 22/8, Liên hợp quốc (Liên hợp quốc) đã chính thức tuyên bố nạn đói ở Gaza khi đã tới hơn nửa triệu người ở dải đất này đang phải đối mặt với nạn đói "thảm khốc." Đây cũng là lần đầu tiên nạn đói được xác định ở Trung Đông.

Trong bản cập nhật mới nhất, Chương trình Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC) nêu rõ: "Tính đến ngày 15/8/2025, nạn đói-với những bằng chứng thuyết phục-đã được xác nhận tại thành phố Gaza," nơi chiếm khoảng 20% diện tích của Dải Gaza.

Ngoài ra, cũng theo đánh giá của IPC, nạn đói có thể sẽ lan rộng sang các tỉnh Deir el-Balah và Khan Yunis vào cuối tháng Chín, bao phủ 2/3 diện tích Dải Gaza.

Dựa trên những thông tin thu thập được từ ngày 1/7-15/8, IPC dự báo tính đến cuối tháng Chín sẽ có gần 641.000 người - chiếm khoảng 30% dân số Dải Gaza-phải đối mặt với những điều kiện thảm khốc, bao gồm nạn đói, cảnh sống cùng cực và cái chết.

Đây là mức độ xấu đi nghiêm trọng nhất kể từ khi IPC bắt đầu phân tích tình trạng nghèo đói ở Dải Gaza.

Báo cáo cũng cho biết nguyên nhân là do leo thang cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas khiến hàng trăm nghìn người ở Dải Gaza phải di dời và khó tiếp cận các nguồn cung cấp lương thực nhân đạo.

Trong khi đó, hệ thống lương thực đã bị sụp đổ do có tới 98% diện tích đất canh tác ở Dải Gaza đã bị hư hại hoặc không thể tiếp cận, hoặc cả hai. Các đàn gia súc bị tàn phá, hoạt động đánh bắt cá cũng bị cấm.

Thêm vào đó, hệ thống y tế xuống cấp nghiêm trọng và hầu hết đã dừng hoạt động do thiếu thuốc men, trang thiết bị; trong khi việc tiếp cận nước uống an toàn và vệ sinh đầy đủ cũng bị giảm sút đáng kể.

Trong một phản ứng ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Israel phản bác báo cáo trên, cho rằng "không có nạn đói ở Dải Gaza" và rằng báo cáo được đưa ra dựa trên thông tin sai sự thật từ lực lượng Hamas.

IPC được Liên hợp quốc giao nhiệm vụ cảnh báo về các cuộc khủng hoảng sắp xảy ra. Định nghĩa về nạn đói của IPC gồm ba yếu tố: ít nhất 20% số hộ gia đình chịu cảnh thiếu lương thực trầm trọng, ít nhất 30% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính và trung bình mỗi ngày có 2/10.000 người bị chết vì đói, suy dinh dưỡng hay bệnh tật./.

