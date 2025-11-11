Vận hội của giáo dục tư thục Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình

“Vận hội và sứ mệnh của giáo dục đại học tư thục Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước” là chủ đề của diễn đàn Giáo dục đại học tư thục Việt Nam lần thứ nhất vừa diễn ra sáng nay, 11/11, tại Trường Đại học Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Minh.

Diễn đàn do Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Câu lạc bộ mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam và một số cơ sở giáo dục đại học tư thục tổ chức. Chương trình quy tụ lãnh đạo của 40 trường đại học tư thục cùng hơn 250 đại biểu đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm kiểm định chất lượng, các tổ chức quốc tế, cùng đại diện cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và giáo dục đại học.

Tiến sỹ Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hùng Vương, đồng trưởng ban tổ chức hội thảo cho biết chương trình hội thảo bao gồm 5 phiên tham luận chính và một phiên thảo luận bàn tròn, tập trung vào những chủ đề có tính thời sự và chiến lược, như mô hình phát triển, tự chủ đại học, đảm bảo chất lượng, cũng như những vận hội và định hướng phát triển bền vững cho khối đại học tư thục Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phát biểu đề dẫn khai mạc diễn đàn, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Đình Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ mạng lưới bảo đảm chất lượng Việt Nam, đồng trưởng ban tổ chức diễn đàn khẳng định thực tiễn phát triển hệ thống giáo dục đại học trên thế giới đã cho thấy các trường đại học tư thục hoàn toàn có thể vươn lên dẫn dắt trong một số lĩnh vực. Tiêu biểu như đại học Stanford (Hoa Kỳ) sau chiến tranh thế giới thứ 2 đã vươn lên nhờ tập trung phát triển các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, góp phần quan trọng gây dựng nhiều công ty khởi nghiệp, làm nên thung lũng Silicon, hiện đứng thứ 3 thế giới theo bảng xếp hạng QS. Đại học Waseda của Nhật Bản cũng là đại học tư thục nổi tiếng với việc đào tạo các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xếp hạng 196 thế giới. Đại học Yensei của Hàn Quốc và Korea University lần lượt xếp hạng 50 và 67 thế giới, đều là các đại học tư thục nổi tiếng, đứng vị trí thứ 2, thứ 3 Hàn Quốc chỉ sau Đại học Seoul.

“Những thành công và sự dẫn dắt của các đại học này là minh chứng và là nguồn cổ vũ và khích lệ mạnh mẽ các trường đại học tư thục Việt Nam mạnh dạn đầu tư và phát triển,” Giáo sư Nguyễn Đình Đức nói.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng, những cơ hội, thách thức cũng như mô hình, chiến lược và những giải pháp cụ thể để khối các trường đại học tư thục phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Các đại biểu cũng nhất trí với sáng kiến của ban tổ chức về việc thành lập Liên minh các trường đại học tư thục Việt Nam. Việc thành lập cũng như quy chế tổ chức hoạt động của Liên minh sẽ được thảo luận và triển khai trong thời gian tới.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng nhưng cũng hết sức thách thức đối với toàn bộ hệ thống giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Cụ thể, Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 200 đại học hàng đầu châu Á; năm 2045, có ít nhất 5 cơ sở giáo dục đại học thuộc nhóm 100 đại học hàng đầu thế giới trong một số lĩnh vực theo các bảng xếp hạng quốc tế uy tín. Nghị quyết cũng khẳng định “giáo dục công lập là trụ cột, giáo dục ngoài công lập là thành phần quan trọng cấu thành hệ thống giáo dục quốc dân.” Nghị quyết cũng mở ra nhiều hành lang pháp lý tạo điều kiện phát triển cho hệ thống giáo dục ngoài công lập.

Cùng với Nghị quyết 71, Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân cũng khẳng định khu vực tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Hai nghị quyết lớn với tầm nhìn chiến lược, mục tiêu lớn và và các cơ chế đột phá đặt ra yêu cầu cũng như cơ hội phát triển mới cho các cơ sở giáo dục đại học tư thục, đòi hỏi các trường phải nhanh chóng, chủ động, khẳng định vị thế, sứ mệnh và đóng góp của mình.

Giáo sư Nguyễn Đình Đức cho hay diễn đàn là sự kiện quan trọng, thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm và ý chí của các trường đại học tư thục Việt Nam đồng hành cùng với sự nghiệp giáo dục và sự phát triển vượt bậc của đất nước. Để đạt được những kỳ vọng mong muốn, với cơ chế linh hoạt, tự chủ, đặc biệt là sự đồng hành của các doanh nghiệp, các trường đại học tư thục có nhiều lợi thế và cần chú trọng lấy chất lượng đào tạo, chất lượng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, phụng sự sự phát triển của các doanh nghiệp và quốc gia làm kim chỉ nam hoạt động.

Diễn đàn được kỳ vọng không chỉ là sự kiện học thuật quy mô quốc gia mà còn là bước khởi đầu cho mạng lưới hợp tác và phát triển lâu dài của khối đại học tư thục Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của khu vực tư trong hệ thống giáo dục đại học quốc gia./.

