Vàng “dậy sóng,” tiếp tục vượt ngưỡng 3.900 USD mỗi ounce

Chiều 6/10, giá vàng châu Á nối dài đà tăng sau khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.900 USD/ounce trong phiên sáng này, nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn sau sự sụt giá của đồng yen và việc Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Ngoài ra, kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất cũng góp phần hỗ trợ cho đà tăng này.

Vào lúc 13 giờ 31 ngày 6/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 1% lên 3.925,91 USD/ounce, sau khi có thời điểm đạt mức cao kỷ lục mọi thời đại là 3.944,63 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2025 tăng 1,1% lên 3.951,60 USD/ounce.

Đồng yen đã ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong vòng 5 tháng so với đồng USD, sau khi bà Sanae Takaichi, người có quan điểm ủng hộ nới lỏng chính sách tài khóa, được bầu làm lãnh đạo đảng cầm quyền và trở thành thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, sự suy yếu của đồng yen sau cuộc bầu cử của đảng Dân chủ Tự do (LDP) Nhật Bản đã khiến các nhà đầu tư mất đi một lựa chọn tài sản trú ẩn an toàn, và vàng đã tận dụng được cơ hội này.

Ông Waterer cũng cho rằng việc Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa đồng nghĩa với sự bất ổn vẫn bao trùm nền kinh tế Mỹ, cùng với những tác động tiềm tàng đến GDP. Vàng thường được xem là một kênh trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng mới đây cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu sa thải hàng loạt công chức liên bang nếu ông Trump nhận thấy rằng các cuộc đàm phán với phe Dân chủ tại Quốc hội nhằm chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần "hoàn toàn không đi đến đâu."

Ngoài ra, một lực đẩy lớn đối với giá vàng là khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất. Tuần trước, Thống đốc Fed Stephen Miran đã một lần nữa nhấn mạnh Fed cần có một lộ trình cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, trước những tác động từ các chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà đầu tư đang dự đoán Fed sẽ có thêm các đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cả tháng 10 và tháng 12, với xác suất lần lượt là 95% và 83%. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Tính đến thời điểm hiện tại của năm nay, giá vàng đã tăng 49%, sau khi tăng 27% trong năm 2024.Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 48,46 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,2% lên 1.608,65 USD/ounce.

Tại Việt Nam, trong chiều 6/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 137,6-139,6 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh, giao dịch ở 139,6 triệu đồng Giá vàng trong nước sáng 6/10 đảo chiều tăng mạnh tới 1 triệu đồng, lên mức 139,6 triệu đồng/lượng, trong khi giá thế giới thấp hơn gần 15 triệu đồng.