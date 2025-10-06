Giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh, giao dịch ở 139,6 triệu đồng

Mở cửa phiên đầu tuần sáng nay (6/10), giá vàng trong nước đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, hiện đã đang giao dịch ở mức 139,6 triệu đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và Công ty Doji cùng niêm yết từ 137,6-139,6 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 136,5-139,1 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1 triệu đồng/lượng so với lần điều chỉnh gần nhất vào ngày 3/10.

Tương tự, giá vàng nhẫn trong sáng 6/10 cũng điều chỉnh tăng từ 700.000 đến 1 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giao dịch từ 133,5-136,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn vẫn giao dịch từ 134,3-137,3 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng.

Hôm nay, chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC lên tới 2-2,6 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 3.923 USD/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 124,8 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Mức giá vàng thế giới này thấp hơn giá vàng trong nước gần 15 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.146 đồng/USD, giảm tiếp 16 đồng so với chốt phiên trước. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh giảm theo, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là cùng ở mức 26.403 đồng/USD, giảm 17 đồng so với ngày hôm qua.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.153-26.403 đồng/USD. Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.185-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra).

Ngân hàng BIDV giao dịch từ 26.203-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Eximbank giao dịch từ 26.170-26.403 đồng/USD (mua vào/bán ra)./.

Thị trường vàng sẽ minh bạch và dồi dào nguồn cung hơn từ 10/10 Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết khi Nghị định 232/2025 đi vào hiệu lực, nguồn cung vàng trên thị trường chắc chắn sẽ được cải thiện và đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu thị trường.