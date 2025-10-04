Thị trường vàng thế giới tiến sát mốc lịch sử 3.900 USD một ounce

Thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch này với đà tăng mạnh mẽ, tiến sát mốc lịch sử 3.900 USD/ounce.

Nhà đầu tư đổ xô tìm đến kim loại quý này trong bối cảnh bất ổn chính trị - kinh tế ở Mỹ leo thang khiến nhu cầu tài sản trú ẩn tăng vọt, Chính phủ liên bang bước sang ngày thứ ba đóng cửa, còn giới tài chính gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Trong phiên giao dịch cuối tuần 3/10, giá vàng đảo chiều tăng, củng cố chuỗi đi lên đã kéo dài suốt bảy tuần liên tiếp. Giá vàng giao ngay tăng 0,7%, lên 3.884,19 USD/ounce, sau khi chạm đỉnh lịch sử 3.896,49 USD/ounce trong phiên trước đó.

Tính chung cả tuần, giá vàng này đã tăng hơn 3%. Trong khi đó, hợp đồng vàng giao tháng 12/2025 cũng đóng cửa tăng hơn 1%, đạt mức 3.908,9 USD/ounce.

Theo chuyên gia Jim Wyckoff của Kitco Metals, triển vọng giá vàng vẫn nghiêng về xu hướng tăng khi Chính phủ Mỹ chưa có dấu hiệu sớm mở cửa trở lại. Ông nhận định: “Nếu tình trạng đóng cửa kéo dài, đó sẽ là yếu tố hỗ trợ lớn cho giá vàng. Ngược lại, một thỏa thuận bất ngờ có thể gây áp lực giảm giá."

Việc chính phủ ngừng hoạt động khiến báo cáo việc làm tháng 9/2025, dự kiến công bố ngày 3/10, bị hoãn lại. Thị trường hiện buộc phải dựa vào các chỉ số thay thế - vốn cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi, để củng cố thêm kỳ vọng Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư đặt cược tới 97% khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10/2025 và 85% khả năng sẽ có thêm một đợt cắt giảm vào tháng 12 tới.

Trong bối cảnh kinh tế và chính trị Mỹ đầy biến động, vàng - tài sản trú ẩn truyền thống, tiếp tục tỏa sáng. Giá kim loại quý này đã tăng hơn 47% từ đầu năm, và theo dự báo của UBS, giá vàng có thể vươn tới mức 4.200 USD/ounce trong vài tháng tới khi lãi suất thực giảm và đồng USD yếu đi.

Ngay từ đầu tuần, giá vàng đã ghi nhận nhiều phiên tăng mạnh và liên tục thiết lập các mức cao lịch sử mới. Trong phiên 29/9, giá vàng lần đầu tiên vượt ngưỡng 3.800 USD/ounce, đạt 3.833,37 USD/ounce - một kỷ lục mới, khi nhà đầu tư tìm tới vàng để phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa và Fed được kỳ vọng sẽ hạ lãi suất trong các cuộc họp sắp tới.

Đà tăng tiếp tục duy trì trong phiên 30/9 khi giá vàng áp sát mức kỷ lục 3.871,45 USD/ounce. Số liệu việc làm yếu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang chững lại, tạo dư địa để Fed có thể cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 10. Tính trong cả tháng 9 vừa qua, giá vàng đã tăng 11,5%, còn tính trong quý 3/2025, giá vàng tăng 16,4%.

Giá vàng tiếp tục xô đổ các kỷ lục trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10, khi giá giao ngay có lúc đạt 3.895,09 USD/ounce. Việc chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa đã thúc đẩy làn sóng mua vàng, trong khi đồng USD yếu đi càng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn.

Số liệu cho thấy khu vực tư nhân Mỹ mất 32.000 việc làm trong tháng 9, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng. Điều này, cùng với nguy cơ hàng nghìn việc làm liên bang bị ảnh hưởng do đóng cửa Chính phủ, càng làm dấy lên kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất. Một số chuyên gia dự báo nếu xu hướng mua mạnh hiện nay tiếp tục, giá vàng hoàn toàn có thể vượt mốc 4.000 USD/ounce trong thời gian tới.

Đà tăng mạnh của vàng tạm chững lại trong phiên 2/10 khi Chủ tịch Fed chi nhánh Dallas Lorie Logan kêu gọi thận trọng với các quyết định cắt giảm lãi suất sắp tới. Phát biểu này khiến giá vàng giảm gần 1%, sau khi có thời điểm chạm mốc kỷ lục 3.896,49 USD/ounce trước đó trong phiên.

Dù vậy, tâm lý thị trường vẫn nghiêng về xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ: giới đầu tư vẫn đặt cược tới 99% khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 10. Các tổ chức tài chính lớn như Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể tăng lên 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026 và thậm chí đạt 4.300 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Cũng trong phiên giao dịch cuối tuần này, trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,1% lên 47,96 USD/ounce, giá bạch kim tăng 2,4% lên 1.606,29 USD/ounce, trong khi giá palladium tăng 1,5% lên 1.259,41 USD/ounce./.

Giá vàng trượt khỏi mức cao kỷ lục sau phát biểu của quan chức Fed Giá vàng thế giới giảm gần 1% sau lời cảnh báo của Fed về việc cắt giảm lãi suất, trong khi dự báo tăng giá dài hạn lên tới 4.300 USD/ounce.