Đâu là yếu tố giúp giá vàng thế giới neo gần mức cao nhất mọi thời đại?

Giá vàng tại châu Á nhích nhẹ trong phiên giao dịch 2/10, dao động gần mức cao kỷ lục được thiết lập trong phiên trước do kỳ vọng Mỹ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay và chính phủ Mỹ đóng cửa từ ngày 1/10.

Vào lúc 13 giờ 32 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,2% lên 3.871,99 USD/ounce nhưng vẫn thấp hơn mức cao nhất mọi thời đại 3.895,09 USD/ounce ghi nhận trong phiên 1/10. Giá vàng giao tháng 12/2025 đi ngang ở mức 3.896,70 USD/ounce.

Dữ liệu công bố ngày 1/10 của ADP cho thấy số lượng việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ đã giảm 32.000 việc làm trong tháng 9, sau khi số liệu của tháng 8 được điều chỉnh giảm 3.000 việc làm.

Nhà phân tích cấp cao Matt Simpson của City Index cho biết dữ liệu việc làm yếu nói trên, được công ty ADP công bố trước khi có báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ, đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch đang dự đoán gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm lãi suất chủ chốt trong tháng này. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, theo ông Simpson, giá vàng cũng nhận được lực đẩy từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa. Vàng thường được xem là kênh trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa phần lớn hoạt động, có nguy cơ khiến hàng nghìn nhân viên liên bang mất việc làm, sau khi những bất đồng đảng phái đã khiến Quốc hội và Nhà Trắng không thể đạt được một thỏa thuận về ngân sách.

Việc đóng cửa chính phủ có thể làm trì hoãn việc công bố các chỉ số kinh tế, bao gồm cả báo cáo việc làm dự kiến công bố vào ngày 3/10.

Trong một báo cáo, ngân hàng Goldman Sachs nhận định giá vàng ngày càng có khả năng tăng lên mức 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026 và 4.300 USD/ounce vào tháng 12/2026.

Nguyên nhân là do vị thế đầu cơ và sự gia tăng bất ngờ của lượng vàng nắm giữ tại các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) ở phương Tây.

SPDR Gold Trust, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, cho biết lượng vàng do quỹ này nắm giữ trong ngày 1/10 đã tăng 0,59% so với ngày 30/9, lên 1.018,89 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 7/2022.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,1% lên 47,38 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 0,7% lên 1.567,41 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 2/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng ở mức 136-138 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua./.

