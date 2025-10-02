"Hội chứng sợ bỏ lỡ" bắt đầu xuất hiện, giá vàng rất có thể sẽ vượt mốc 4.000 USD mỗi ounce

Giá vàng đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong phiên 1/10, nhờ đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn sau khi Chính phủ Mỹ đóng cửa, trong khi dữ liệu việc làm yếu hơn đã củng cố thêm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này.

Vào lúc 0 giờ 48 ngày 2/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 3.861,77 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức đỉnh kỷ lục 3.895,09 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 0,6% ở mức 3.897,5 USD/ounce.

Phiên này, đồng USD đã suy yếu so với rổ các đồng tiền chủ chốt, khiến kim loại quý được định giá bằng USD như vàng trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Nhà phân tích Edward Meir của nền tảng dịch vụ tài chính Marex nhận định rằng đồng USD đang chịu áp lực, vì thông thường, khi chính phủ đóng cửa, tâm lý về nước Mỹ sẽ trở nên khá tiêu cực.

Bên cạnh đó, chuyên gia này cho rằng báo cáo việc làm yếu cũng không có lợi cho đồng USD, đồng thời lưu ý rằng một nền kinh tế đang chậm lại và lãi suất thấp hơn sẽ là yếu tố tích cực cho vàng. Số việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ đã giảm 32.000 việc làm trong tháng 9, trái ngược với dự báo tăng 50.000 việc làm của các nhà kinh tế được hãng tin Reuters khảo sát.

Ngoài ra, Chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa phần lớn hoạt động, có khả năng khiến hàng nghìn việc làm liên bang gặp rủi ro, sau khi những chia rẽ đảng phái đã khiến Quốc hội và Nhà Trắng không đạt được một thỏa thuận về ngân sách. Vàng thường được xem là kênh trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn về kinh tế và địa chính trị.

Việc đóng cửa này có thể làm trì hoãn việc công bố các chỉ số kinh tế, bao gồm báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp đang rất được thị trường mong đợi, dự kiến được công bố vào ngày 3/10.

Công cụ FedWatch của CME cho thấy các nhà đầu tư đang đặt cược khả năng 99% Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này. Vàng thường có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Trong một ghi chú, các nhà phân tích của công ty tư vấn SP Angel cho biết nhu cầu đối với vàng từ các nhà đầu tư phương Tây, cả tổ chức và cá nhân đang gia tăng, khi "hội chứng sợ bỏ lỡ" (FOMO) bắt đầu xuất hiện. Các nhà phân tích này nhận định nếu xu hướng này tiếp tục, giá vàng rất có thể sẽ vượt mốc 4.000 USD/ounce.

Trong số các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,6% lên mức cao nhất trong hơn 14 năm là 47,42 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạch kim giảm 1,6% xuống 1.549,17 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng ngày 2/10, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 136-138 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.