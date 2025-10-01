Lo ngại Chính phủ Mỹ đóng cửa, giá vàng neo gần mức cao kỷ lục

Giá vàng thế giới tăng trong phiên 30/9 và dao động gần mức cao kỷ lục, trước những lo ngại về nguy cơ Chính phủ Mỹ sắp đóng cửa, trong khi dữ liệu việc làm yếu đã củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Vào lúc 0 giờ 50 phút theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay phục hồi từ mức giảm đầu phiên và tăng 0,3% lên 3.843,43 USD/ounce, gần mức cao kỷ lục 3.871,45 USD/ounce ghi nhận trước đó trong phiên giao dịch tại châu Á. Giá vàng giao tháng 12/2025 chốt phiên tăng 0,5% lên 3.873,20 USD/ounce.

Theo ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, vàng một lần nữa cho thấy khả năng phục hồi đáng kể, dễ dàng lấy lại mức giảm đầu phiên sau khi dữ liệu việc làm không mấy khả quan của Mỹ được công bố. Ông cho rằng dữ liệu này sẽ không cản trở khả năng Fed cắt giảm lãi suất một lần nữa trong tháng tới.

Số liệu cho thấy số lượng việc làm cần tuyển dụng tại Mỹ trong tháng 8/2025 chỉ tăng nhẹ, trong khi số người được tuyển dụng lại giảm, cho thấy thị trường lao động đang yếu đi. Điều này có thể cho phép Fed cắt giảm lãi suất một lần nữa vào tháng tới.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đang đặt cược khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 10/2025 là 97%. Vàng, một tài sản không sinh lãi, có xu hướng tăng giá trong môi trường lãi suất thấp.

Bên cạnh đó, ông Wong cũng nhận định nguy cơ Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đang làm gia tăng sự bất ổn và càng củng cố thêm xu hướng mua vàng. Tại Washington, các nghị sỹ Cộng hòa và Dân chủ vẫn bế tắc và khó có thể đạt được thỏa thuận trước hạn chót cấp ngân sách vào nửa đêm.

Các chuyên gia cho rằng bất kỳ đợt đóng cửa kéo dài nào đều sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế của Mỹ. Điều này sẽ thúc đẩy Fed nới lỏng chính sách, và đây rất có thể là một yếu tố tích cực cho vàng.

Kim loại quý này thường được xem là kênh trú ẩn an toàn trong các thời kỳ bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Tính từ đầu tháng 9 đến nay, kim loại quý này đã tăng 11,5%. Tính theo quý, giá vàng đã tăng 16,4%.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay mất 1,1% xuống 46,42 USD/ounce, nhưng đã tăng 17% trong tháng này. Giá bạch kim giảm 2,7% xuống 1.576,75 USD/ounce.

Tại Việt Nam, chiều 30/9, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 134,80-136,80 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

