Kinh tế

Kinh doanh

Giá vàng SJC ngày 1/10 tiếp tục tăng cao kỷ lục, chạm mốc 138 triệu đồng

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng mạnh trong phiên sáng ngày 1/10, thương hiệu SJC đã tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng và có giá chiều bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng.

Hồng Kiều
(Ảnh: PV/Vietnam+)
(Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục neo cao, giá vàng miếng SJC trong nước sáng ngày 1/10 cũng đồng loạt tăng mạnh và thiết lập đỉnh mới.

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji cùng niêm yết từ 136-138 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 135,2-138 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với lần điều chỉnh gần nhất vào chiều ngày 30/9.

Cùng với xu hướng tăng giá của vàng SJC, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giao dịch từ 131,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên trước. Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn lại giảm 300.000 đồng/lượng, giao dịch từ 131,4-134,4 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC lên tới 2-2,8 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý có nhiều biến động những vẫn giá vẫn neo cao, dao động quanh ngưỡng 3.875/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 123,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Mức giá vàng thế giới này thấp hơn giá vàng trong nước 14,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.187 đồng/USD, không có biến động so với ngày hôm qua. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giữ nguyên so với hôm qua, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là cùng ở mức 26.446 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.196-26.446 đồng/USD. Ngân hàng BIDV hiện giao dịch từ 26.240-26.446 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.246-26.446 đồng/USD (mua vào/bán ra). Trong khi đó Eximbank giao dịch quanh mức 26.210-26.446 đồng/USD./.

(Vietnam+)
#giá vàng trong nước #giá vàng SJC #tăng giá vàng #giá vàng thế giới #vàng miếng SJC #vàng nhẫn Phú Quý #biến động giá vàng #tỷ giá USD #thị trường vàng 30/9 #đầu tư vàng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên EVN sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện. (Ảnh: evn)

“Bước đệm” triển khai giá điện 2 thành phần

Theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, trong giai đoạn thí điểm, cơ chế sẽ áp dụng cho khách hàng sản xuất lớn, có sản lượng tiêu thụ từ 200.000 kWh/tháng trở lên và đấu nối cấp điện áp từ 22 kV trở lên.

Doanh nghiệp và ngân hàng rục rịch nhập khẩu vàng

Doanh nghiệp và ngân hàng rục rịch nhập khẩu vàng

Trước thời điểm Nghị định 232/2025/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện đang khẩn trương nộp hồ sơ, chờ cấp hạn mức nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu.

Khách hàng được hưởng lợi do giá xăng dầu tiếp tục giảm. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Giá dầu lao dốc mạnh do áp lực nguồn cung

Giá dầu WTI mất gần 3,5%, lùi về 63,4 USD/thùng, trong khi dầu Brent cũng giảm hơn 3% xuống 67,9 USD/thùng; những tín hiệu tích cực về nguồn cung đã chặn đứng chuỗi 4 phiên tăng liên tiếp trước đó.