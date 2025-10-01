Giá vàng SJC ngày 1/10 tiếp tục tăng cao kỷ lục, chạm mốc 138 triệu đồng

Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục neo cao, giá vàng miếng SJC trong nước sáng ngày 1/10 cũng đồng loạt tăng mạnh và thiết lập đỉnh mới.

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Doji cùng niêm yết từ 136-138 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), còn Công ty Phú Quý thông báo giá vàng niêm yết từ 135,2-138 triệu đồng/lượng, cùng tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với lần điều chỉnh gần nhất vào chiều ngày 30/9.

Cùng với xu hướng tăng giá của vàng SJC, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý giao dịch từ 131,5-134,5 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng so với phiên trước. Còn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn lại giảm 300.000 đồng/lượng, giao dịch từ 131,4-134,4 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch chiều mua vào/bán ra được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao, trong đó vàng SJC lên tới 2-2,8 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, đồng kim loại quý có nhiều biến động những vẫn giá vẫn neo cao, dao động quanh ngưỡng 3.875/ounce. Mức giá này tương đương khoảng 123,5 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank. Mức giá vàng thế giới này thấp hơn giá vàng trong nước 14,5 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm là 25.187 đồng/USD, không có biến động so với ngày hôm qua. Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng giữ nguyên so với hôm qua, một số ngân hàng thông báo giá bán ra là cùng ở mức 26.446 đồng/USD.

Theo đó, với biên độ +/-5%, Ngân hàng Vietcombank thông báo tỷ giá USD từ 26.196-26.446 đồng/USD. Ngân hàng BIDV hiện giao dịch từ 26.240-26.446 đồng/USD (mua vào/bán ra), Ngân hàng VietinBank giao dịch 26.246-26.446 đồng/USD (mua vào/bán ra). Trong khi đó Eximbank giao dịch quanh mức 26.210-26.446 đồng/USD./.

