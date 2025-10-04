Giá vàng ngày 4/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới hướng đến tuần tăng thứ bảy liên tiếp do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay và lo ngại về tác động của việc Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Người phụ trách phân tích thị trường của KCM Trade, Tim Waterer, cho rằng việc đồng USD tăng giá đã tạo một cú hích nhỏ cho giá vàng, nhưng kim loại quý này vẫn còn cách ngưỡng 3.900 USD/ounce một khoảng cách khá xa.

Nhìn chung, với việc Chính phủ Mỹ đóng cửa gây ra sự không chắc chắn về tác động đến GDP, và với việc lãi suất tại Mỹ giảm, các điều kiện vẫn còn thuận lợi để vàng tiếp tục tăng giá.

Vàng, thường được coi là tài sản trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và tài chính, tăng giá mạnh trong môi trường lãi suất thấp. Giá vàng đã tăng 47% từ đầu năm đến nay.

Tại Việt Nam, sáng 4/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 135,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 4/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: