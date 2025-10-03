Giá vàng trượt khỏi mức cao kỷ lục sau phát biểu của quan chức Fed

Giá vàng thế giới đã giảm gần 1% trong phiên giao dịch ngày 2/10, rời khỏi mức cao kỷ lục được thiết lập trước đó, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Dallas, bà Lorie Logan, kêu gọi Fed cần thận trọng về việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 3/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, xuống còn 3.845,78 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên giảm 0,8%, còn 3.868,1 USD/ounce.

Bà Logan cho biết với đợt cắt giảm lãi suất vào tháng trước, Fed đã có một bước đi phòng ngừa phù hợp trước bất kỳ sự suy yếu đột ngột nào của thị trường lao động. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng Fed cần phải thận trọng với bất kỳ đợt cắt giảm lãi suất nào trong tương lai.

Nhà chiến lược thị trường của RJO Futures, ông Bob Haberkorn, nhận định rằng giá vàng đã giảm sau các phát biểu trên. Ông giải thích thêm, mặc dù quan điểm của một thống đốc Fed không nhất thiết định hình cho quyết định của toàn bộ ngân hàng trung ương, nhưng nó đã khiến thị trường phần nào thận trọng về mức độ quyết liệt của Fed trong cuộc họp sắp tới.

Giới giao dịch hiện đang dự đoán khả năng tới 99% Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng này. Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp. Tính từ đầu năm đến nay, giá kim loại quý này đã tăng 47%.

Trước đó trong phiên, giá vàng giao ngay đã có thời điểm chạm mức cao kỷ lục 3.896,49 USD/ounce trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang đóng cửa.

Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa đã bước sang ngày thứ hai vào ngày 2/10, có khả năng làm trì hoãn việc công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, bao gồm báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp (NFP) đang rất được mong đợi, dự kiến công bố vào ngày 3/10.

Báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, một thước đo quan trọng về sức khỏe thị trường lao động dự kiến công bố vào ngày 2/10, cũng đã không được phát hành.

Vàng thường được xem là kênh trú ẩn an toàn trong những thời kỳ bất ổn về kinh tế và địa chính trị. Trong một ghi chú, công ty dịch vụ tài chính StoneX nhận định rằng môi trường hiện tại vẫn đang hỗ trợ nhu cầu với các tài sản trú ẩn an toàn, do những căng thẳng thương mại và hàng rào thuế quan đang định hình bối cảnh toàn cầu, trong khi các điểm nóng địa chính trị cũng có rất ít dấu hiệu hạ nhiệt.

Tương tự, Ngân hàng Goldman Sachs mới đây cũng khẳng định vàng vẫn là hàng hóa mà họ khuyến nghị mua nhất. Ngân hàng này nói thêm rằng giá vàng ngày càng có nhiều khả năng sẽ tăng lên mức 4.000 USD/ounce vào giữa năm 2026 và 4.300 USD/ounce vào tháng 12/2026.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,4% xuống 46,67 USD/ounce, còn bạch kim đi ngang ở mức 1.558,55 USD/ounce.

Tại Việt Nam, ngày 2/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 136-138 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

