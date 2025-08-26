Vị trí vàng ngắm trọn khoảnh khắc 'Hổ mang chúa' Su-30MK2 trong lễ diễu binh, diễu hành

Ngày 27/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra chương trình Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một trong những phần được mong chờ nhất tại các buổi hợp luyện và Lễ diễu binh, diễu hành chính thức trên Quảng trường Ba Đình là màn trình diễn của lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam, với sự góp mặt của các máy bay chiến đấu hiện đại như "hổ mang chúa" Su-30MK2.

Để chiêm ngưỡng và có góc nhìn đẹp nhất màn bay biểu diễn của các tiêm kích Su-30MK2 thì việc lựa chọn vị trí quan sát là vô cùng quan trọng.

Vì thế, người dân nên chọn các vị trí có không gian rộng, tầm nhìn thoáng đãng như khu vực Hồ Tây, đường Thanh Niên.

Hiện nay chưa có kế hoạch cụ thể giờ bay cho buổi sơ duyệt (theo lịch sẽ diễn ra vào ngày 27/8). Tuy nhiên, theo khung giờ từ 2 buổi tổng hợp luyện lần 1, 2 cách đây ít ngày thì đội hình tiêm kích Su-30MK2 sẽ bay hai vòng qua Quảng trường Ba Đình và nhiều khu vực ở thủ đô vào các khung giờ từ 7-8 giờ và 10h30-11h30.

Theo kế hoạch bay huấn luyện, các biên đội máy bay sẽ tiếp cận khu vực trung tâm theo hướng từ cầu Nhật Tân, bay qua Hồ Tây trước khi tiến vào không phận Quảng trường Ba Đình.

Để có những góc quan sát tốt nhất, những địa điểm gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn có được khung hình trọn vẹn nhất để ngắm nhìn "hổ mang chúa" Su-30MK2.

Đường Thanh Niên: Nằm giữa Hồ Tây và hồ Trúc Bạch, đây được xem là "tọa độ vàng" với tầm nhìn rộng mở, không bị che khuất bởi các tòa nhà cao tầng. Người dân có thể quan sát rõ đội hình máy bay từ xa khi bay qua mặt hồ.

Đường Nguyễn Đình Thi: Chạy dọc bờ Tây của Hồ Tây, tuyến đường này có không gian thoáng đãng, bờ kè rộng, đủ chỗ cho nhiều người đứng xem. Đây là điểm lý tưởng để chụp ảnh toàn cảnh đội hình máy bay trên nền trời và mặt nước.

Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố lân cận: Là trung tâm của sự kiện, người dân tại đây sẽ được chứng kiến khoảnh khắc máy bay bay thẳng qua đầu ở cự ly gần nhất, cảm nhận trọn vẹn tiếng gầm và uy lực của các tiêm kích.

Các tòa nhà cao tầng quanh khu vực Hồ Tây: Đối với những người có điều kiện, sân thượng của các tòa nhà cao tầng quanh Hồ Tây sẽ mang lại một góc nhìn độc đáo, bao quát toàn bộ đường bay của biên đội tiêm kích...

BIên đội 5 máy bay tiêm kích Su-30MK2 diễn tập bay theo đội hình mũi tên, chuẩn bị cho đại lễ A80. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)

Phân luồng giao thông phục vụ sơ duyệt diễu binh diễu hành

Ngoài màn trình diễn của lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam, người dân cũng đang rất quan tâm đến lịch phân luồng giao thông buổi lễ Sơ duyệt diễu binh, diễu hành ngày 27/8.

Về điều này, Công an thành phố vừa ra thông báo kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ chương trình Sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thời gian tổ chức cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông, tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ chương trình Sơ duyệt Lễ Kỷ niệm: từ 12h00 ngày 27/8/2025 đến 02h00 ngày 28/8/2025.

Theo đó, các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm), gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm theo loại phương tiện: gồm các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để tại mục 2): tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để tại mục 2): tạm cấm đối với các xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố)./.

