Việt Nam chúc mừng 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2025), ngày 20/3, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm và Đoàn cán bộ Đại sứ quán đã đến chúc mừng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm trân trọng chuyển Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đồng thời chuyển lẵng hoa tươi thắm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; đồng chí nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandone; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và Bounnhang Vorachit.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm chúc mừng những thành tựu to lớn và toàn diện của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang 70 năm qua.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào đã vượt qua muôn vàn khó khăn và thử thách, giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ vững chính trị ổn định, quốc phòng-an ninh được củng cố vững chắc, kinh tế tăng trưởng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, quan hệ đối ngoại được mở rộng góp phần nâng cao vị thế của Đảng và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở khu vực và trên trường quốc tế. Đây cũng là niềm vui chung, nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc đổi mới của Lào; tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới to lớn hơn trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất, thịnh vượng theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện.

Đại sứ bày tỏ biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định sẽ mãi mãi giữ gìn và vun đắp quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đơm hoa kết trái; nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc về mối quan hệ Việt Nam-Lào đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khái quát bằng 4 chữ tình: “Tình đồng chí, Tình đoàn kết, Tình anh em và Tình bạn."

Đồng chí Bounleua Phandanouvong, quyền Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, cảm ơn những lời nói tốt đẹp và lời chúc mừng của Đại sứ Việt Nam tại Lào về những thành tựu mà Lào đã đạt được trong những năm qua.

Chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ chí nghĩa chí tình, có hiệu quả và kịp thời đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào về mọi mặt trong thời kỳ đấu tranh giải phóng đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước ngày nay. Đây là nguồn cổ vũ, động viên hết sức to lớn đối với đất nước và nhân dân Lào.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Đồng chí Bounleua Phandanouvong và đồng chí Nguyễn Minh Tâm bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng củng cố và phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, qua đó góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên cũng đã trao đổi một số nội dung hợp tác trong thời gian tới và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước và thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ tại Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Trước đó cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đến dâng hoa tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane, người lãnh đạo phong trào cách mạng Lào, người bạn kính yêu của nhân dân Việt Nam./.

