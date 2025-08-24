“Việt Nam Tôi đó”: Hàng chục nghìn bước chạy lan tỏa lối sống xanh

Sáng nay, 24/8, hơn 21.500 vận động viên, người dân đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, đã hội tụ tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (tại thành phố Hà Nội), cùng nhau tham gia giải chạy tự hào “Việt Nam Tôi đó - My Vietnam 2025.”

Đây là giải chạy quy mô lớn, hướng đến thiết lập kỷ lục quốc gia về số lượng người mặc áo cờ đỏ sao vàng nhiều nhất từ trước tới nay, thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tại sự kiện, 21.529 vận động viên chuyên nghiệp và người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia giải chạy đã tranh tài ở 4 cự ly khác nhau.

Toàn bộ người tham gia khoác lên mình áo cờ đỏ sao vàng đã phủ kín khu vực tổ chức, hòa cùng hình ảnh đại kỳ tung bay trên nền trời tháng Tám lịch sử, tạo nên một bức tranh tráng lệ, vừa hào hùng, vừa xúc động.

Theo chia sẻ của ban tổ chức, giải chạy “Việt Nam Tôi đó - My Vietnam 2025” là ngày hội của tình yêu Tổ quốc, của sự đoàn kết và của những trái tim nhiệt huyết! 21.529 vận động viên cùng hòa mình vào một hành trình độc đáo, kết nối hiện tại với quá khứ hào hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Không chỉ là sự kiện thể thao lớn, được tổ chức trong dịp trọng đại của đất nước, giải chạy còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Mỗi bước chân trên đường chạy cũng là cách để tri ân các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; thể hiện tinh thần đoàn kết của thế hệ hôm nay và khát vọng phát triển của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hàng chục nghìn vận động viên, người dân ở nhiều lứa tuổi tham gia giải chạy đã tranh tài ở 4 cự ly khác nhau.



Bên cạnh ý nghĩa lịch sử hào hùng, Giải chạy “Việt Nam tôi đó” còn tự hào là một giải chạy Xanh, cam kết hướng đến lối sống bền vững và bảo vệ môi trường. Với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam (NPAP), mỗi bước chân không chỉ góp phần rèn luyện sức khỏe, mà còn thể hiện trách nhiệm với tương lai xanh của hành tinh và vì một Việt Nam xanh.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Vũ Minh Lý - Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhấn mạnh ngày 2/9/1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Trong không khí hân hoan đón mừng Ngày Quốc khánh, giải chạy “Việt Nam Tôi đó - My Vietnam 2025” với chủ đề “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam-Vì tương lai xanh” là một trong những hoạt động quan trọng và rất ý nghĩa để chào mừng Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và những thành tựu của Đất nước.

Với quy mô hơn 21.000 vận động viên với nhiều lứa tuổi khác nhau trong màu áo cờ đỏ sao vàng chính là biểu tượng sống động của tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, của sức trẻ và tinh thần đoàn kết.

Ngoài ra, giải chạy cùng các hoạt động trải nghiệm diễn ra tại địa điểm mang tính biểu tượng là Trung tâm Hội chợ Triển Lãm Quốc gia - một trong 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Sự kết hợp này tạo nên một không gian tổ chức quy mô, hiện đại và thân thiện với các vận động viên; là sự giao thoa giữa lịch sử và hiện tại, giữa chiều sâu văn hóa và khát vọng phát triển.

"Không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, giải chạy mang theo một sứ mệnh lớn lao, đó là thúc đẩy lối sống xanh, khỏe mạnh và trách nhiệm với môi trường. Ban tổ chức đặt mục tiêu hạn chế tối đa rác thải nhựa, gia tăng trải nghiệm xanh, qua đó cùng cộng đồng lan tỏa thông điệp về chuyển đổi bền vững, góp phần hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050 của Chính phủ," đại diện ban tổ chức nhấn mạnh./.