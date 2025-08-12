Việt Nam và Cuba ký thỏa thuận trong lĩnh vực tư pháp

Từ ngày 11-12/8, đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Cuba nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực tư pháp.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, tại cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martínez, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc anh em Việt Nam-Cuba trong suốt 65 năm qua.

Ông khẳng định câu nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!” luôn được khắc ghi trong trái tim của mỗi người Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa, vô tư, trong sáng của nhân dân Cuba trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Đối với người dân Việt Nam, Cuba luôn là biểu tượng anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết quốc tế và ý chí kiên cường trong đấu tranh vì tự do, tiến bộ trên thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh sự hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ Tư pháp góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện song phương.

Quang cảnh hội đàm giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cuba. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Về phần mình, Bộ trưởng Tư pháp Cuba Oscar Manuel Silvera Martínez đề cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Bộ trong thời gian qua, cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Bộ Tư pháp Việt Nam; đồng thời thông báo về tiến trình lập pháp của Cuba sau khi Hiến pháp mới được thông qua vào năm 2019.

Hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật như quy trình rà soát các luật đã thông qua và xây dựng các quy định mới.

Ngay sau hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh và Bộ trưởng Oscar Manuel Silvera Martínez ký Thỏa thuận về Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tư pháp Cuba nhằm nâng cao năng lực phát triển và áp dụng pháp luật.

Hội kiến Bí Thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh đã thông báo về kết quả buổi làm việc với Bộ Tư pháp Cuba và khẳng định việc ký kết thỏa thuận giữa hai Bộ là một phần trong việc cụ thể hóa tuyên bố chung giữa hai nước trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tới Cuba vào tháng 9/2024.

Quang cảnh cuộc hội kiến giữa Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh với Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đánh giá cao việc trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng pháp luật giữa hai nước và việc ký kết thỏa thuận hợp tác tư pháp.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nêu bật mối quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ giữa nhân dân hai nước, một mối quan hệ lịch sử, dựa trên tình hữu nghị giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà lãnh đạo Việt Nam khác với Tổng tư lệnh Fidel Castro Ruz, Đại tướng Raúl Castro Ruz và nhiều nhà lãnh đạo khác của Cuba cũng như người dân quốc đảo này./.

Việt Nam quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị đặc biệt với Cuba Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam hết sức coi trọng và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt với Cuba.