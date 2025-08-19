Vĩnh Long: Công an triệu tập các học sinh và phụ huynh liên quan vụ đánh bạn

Ngày 19/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thuận (tỉnh Vĩnh Long) Bùi Phúc Hậu cho biết, chính quyền địa phương yêu cầu lực lượng chức năng xác minh, xử lý các đối tượng liên quan trong đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác đang lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Cụ thể, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh hội đồng nữ sinh khác được xác định xảy ra tại cồn Tam Hiệp (xã Phú Thuận).

Nữ sinh bị đánh là người địa phương. Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận, Công an xã Phú Thuận đã nhanh chóng mời phụ huynh và các học sinh có liên quan đến làm việc; đồng thời phối hợp với ngành Giáo dục để xác minh trường lớp, danh tính cụ thể của những em xuất hiện trong clip.

Đoạn clip dài khoảng 1 phút 15 giây ghi lại cảnh nạn nhân bị nhóm 3 học sinh khác được cho là từ xã Châu Hưng (tỉnh Vĩnh Long) qua để hành hung nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào chiều 14/8/2025, em P.Q.A (sinh năm 2012, xã Phú Thuận hiện đang học lớp 7 Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Văn Đồn, xã Phú Thuận) bị một nhóm đối tượng đánh, quay clip sau đó phát tán trên không gian mạng.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định, các đối tượng tham gia đánh P.Q.A gồm: V.T.K.T (sinh năm 2012) và Đ.T.H.T (sinh năm 2010) cùng ngụ xã Châu Hưng, tỉnh Vĩnh Long; Đ.T.N.Y (sinh năm 2011, đã nghỉ học), L.N.K.N (sinh năm 2009) và P.T.N.N (sinh năm 2012) cùng ngụ xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long. Do mâu thuẫn trước đó nên trưa 14/8/2025, cả nhóm trên đi sang cồn Tam Hiệp (khoảng 20 học sinh hay tin đi theo xem) để giải quyết mâu thuẫn.

Sau khi bị đánh, về nhà P.Q.A đã không báo gia đình, nhà trường và Công an xã về vụ việc. Đến ngày 15/8/2025, anh Phạm Văn Tú (cha P.Q.A) mới phát hiện vụ việc và đưa em đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành (cũ), sau đó chuyển lên Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu. Qua chuẩn đoán, P.Q.A bị chấn thương phần mềm và hiện sức khỏe của em đã ổn định.

Công an xã Phú Thuận đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ban Giám hiệu các trường có liên quan, phụ huynh những em tham gia vụ đánh nhau để giải quyết vụ việc./.

