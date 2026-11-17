Từ những khoản vay mua con giống, cây giống đến đầu tư máy móc, hệ thống tưới tự động hay mở rộng trang trại, dòng vốn ngân hàng đang tạo động lực cho sản xuất nông nghiệp. Không chỉ giúp người dân có thêm nguồn lực phát triển kinh tế, tín dụng còn góp phần thay đổi phương thức canh tác, nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế bền vững.

Đồng vốn mở hướng làm ăn, giúp nông dân vươn lên

Với nhiều hộ nông dân, khó khăn lớn nhất khi muốn mở rộng sản xuất là thiếu vốn đầu tư ban đầu. Trong khi đó, sản xuất nông nghiệp thường có chu kỳ dài, chịu tác động của thời tiết, dịch bệnh và biến động thị trường, khiến việc tích lũy vốn không dễ dàng.

Các chương trình tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn này, giúp người dân chủ động đầu tư sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và từng bước ứng dụng công nghệ.

Tại thôn Chùa, xã Nghĩa Phương, tỉnh Bắc Ninh, gia đình bà Trần Thị Hương là một trong những hộ sử dụng vốn Agribank để đầu tư thâm canh na dai theo hướng sản xuất an toàn.

Năm trước, gia đình bà vay hơn 100 triệu đồng để sản xuất na theo quy trình VietGAP, lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho hơn 2 mẫu na. Nhờ chủ động nguồn nước và chăm sóc bài bản, năng suất, chất lượng quả được nâng lên rõ rệt.

Riêng vụ mùa năm nay, gia đình bà thu về hơn 100 triệu đồng từ bán na. Dự kiến vụ na chiêm tới, doanh thu có thể đạt khoảng 150 triệu đồng.

“Nguồn vốn từ ngân hàng có ý nghĩa quan trọng, giúp người trồng na đầu tư mua sắm trang thiết bị để thuận lợi chăm sóc, nâng cao giá trị sản phẩm,” bà Hương chia sẻ.

Không chỉ hỗ trợ sản xuất hàng hóa, tín dụng ngân hàng còn tạo sinh kế cho người dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Tại khu Nhôi, xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, anh Trần Xuân Hữu đã phát triển mô hình kinh tế tổng hợp nhờ khoản vay hàng trăm triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Tân Sơn.

Từ nguồn vốn này, gia đình anh đầu tư trồng, chăm sóc 5ha cây bồ đề, keo lá chàm, kết hợp nuôi 100 đàn ong lấy mật. Mô hình mang lại thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình từng bước nâng cao đời sống.

Cũng tại Phú Thọ, gia đình ông Lê Văn Liên ở khu dân cư Hồng Phong, xã Minh Đài đã thay đổi đáng kể nhờ nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

Trước đây, gần 2ha đất đồi của gia đình chủ yếu trồng sắn và lúa nương, hiệu quả kinh tế thấp. Được chính quyền, đoàn thể địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội Tân Sơn hỗ trợ tiếp cận vốn, ông Liên mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình sản xuất tổng hợp.

Người dân Tân Sơn phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. (Ảnh: Ngân hàng Chính sách)

Ông quy hoạch đất đồi thành vùng chuyên canh chè, cải tạo diện tích ven đồi để cấy lúa, đào ao thả cá kết hợp chăn nuôi lợn thịt. Nhờ đó, gia đình không chỉ thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang, bảo đảm việc học hành cho các con mà còn đạt thu nhập 120-150 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương.

Những mô hình trên cho thấy hiệu quả của tín dụng không chỉ nằm ở số tiền được giải ngân mà còn ở khả năng tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của người dân. Khi sản xuất phát triển, nhu cầu lao động, vật tư, vận chuyển và tiêu thụ nông sản cũng gia tăng, tạo thêm động lực cho kinh tế nông thôn.

Đưa dòng vốn vào sản xuất hiện đại, tạo sinh kế bền vững

Để đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp, các ngân hàng đang tiếp tục mở rộng nguồn vốn, đồng thời hướng tín dụng vào những lĩnh vực có khả năng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Đến tháng 8/2026, dư nợ dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Agribank đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng, chiếm 64,7% tổng dư nợ. Quy mô này cho thấy vai trò của ngân hàng trong cung ứng vốn cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi phương thức sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững.

Agribank đang triển khai chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với quy mô tối thiểu 50.000 tỷ đồng, hướng tới doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại và các chủ thể tham gia chuỗi sản xuất nông nghiệp an toàn.

Bên cạnh đó là chương trình tín dụng dành cho khách hàng đầu tư sản xuất, kinh doanh sản phẩm OCOP quy mô 2.000 tỷ đồng và chương trình “Cơ giới hóa - Nâng cao giá trị nông nghiệp” cũng có quy mô 2.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Agribank phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ tín dụng cho các đề án phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn và phát triển bền vững một triệu hécta lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long, với quy mô chương trình tối thiểu 30.000 tỷ đồng.

Những chương trình này cho thấy dòng vốn ngân hàng đang từng bước chuyển từ hỗ trợ sản xuất truyền thống sang đầu tư vào công nghệ, liên kết chuỗi giá trị và nông nghiệp xanh, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng sức cạnh tranh cho nông sản.

Cùng với nguồn vốn, khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng tại cơ sở cũng được chú trọng. Đến cuối tháng 7/2026, Agribank có trên 58.000 tổ vay vốn, kết nối hơn 910.000 thành viên với tổng dư nợ trên 216.000 tỷ đồng. Mạng lưới này giúp ngân hàng bám sát nhu cầu thực tế của người dân, đưa vốn đến các vùng sản xuất và nhóm khách hàng.

Đưa dòng vốn vào sản xuất hiện đại, tạo sinh kế bền vững. (Ảnh: Vietnam+)

Trong khi đó, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn đạt 482.943 tỷ đồng, tăng 55.646 tỷ đồng so với năm 2025. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ địa phương đạt 86.523 tỷ đồng, chiếm 17,9% tổng nguồn vốn.

Doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách trong 9 tháng đạt 116.607 tỷ đồng, với hơn 1,5 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn.

Đến hết tháng 9/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 457.961 tỷ đồng, tăng 44.433 tỷ đồng so với năm 2025, với hơn 6,6 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang còn dư nợ.

Những con số này phản ánh quy mô nguồn lực dành cho các chương trình an sinh và phát triển sinh kế. Thông qua mạng lưới giao dịch tại xã, hoạt động ủy thác cho vay và các tổ tiết kiệm và vay vốn, tín dụng chính sách tiếp tục được đưa đến gần người dân, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, để đồng vốn phát huy hiệu quả bền vững, việc mở rộng tín dụng cần gắn với nâng cao năng lực sản xuất, quản trị và tiêu thụ sản phẩm. Bởi nông nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro từ thiên tai, dịch bệnh đến biến động giá cả, trong khi không ít hộ sản xuất nhỏ còn hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường.

Do đó, cùng với đơn giản hóa thủ tục vay vốn, cần tăng cường liên kết giữa ngân hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân, tạo điều kiện hình thành các chuỗi sản xuất, tiêu thụ ổn định.

Từ những vườn na được đầu tư hệ thống tưới tự động đến các mô hình trồng rừng, nuôi ong, sản xuất tổng hợp mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, nguồn vốn ngân hàng đang góp phần tạo nên những đổi thay thiết thực ở nông thôn. Hiệu quả của đồng vốn vì thế không chỉ được đo bằng quy mô dư nợ mà còn ở những sinh kế được tạo dựng, những gia đình thoát nghèo và cuộc sống ngày càng khấm khá của người dân./.

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