VPI dự báo giá xăng, dầu tăng giảm trái chiều trong kỳ điều hành ngày 11/9

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày mai 11/9/2025, giá xăng bán lẻ có thể chỉ giảm nhẹ 0,2-0,5% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính-Công Thương không trích lập, hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơron nhân tạo (artificial neural network-ANN) và thuật toán học có giám sát (supervised learning) trong machine learning của VPI dự báo, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 có thể giảm 101 đồng (0,5%) về mức 19.749 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể chỉ giảm 45 đồng (0,2%) về mức 20.385 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo trong kỳ này giá dầu bán lẻ tăng giảm trái chiều, cụ thể giá dầu mazut có thể giảm 2,8% về mức 14.940 đồng/kg, trong khi đó giá dầu diesel tăng nhẹ 1,1% lên mức 18.673 đồng/lít và dầu hỏa tăng nhẹ 0,2% lên mức 18.347 đồng/lít.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính-Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trên thị trường thế giới, giá dầu biến động mạnh sau khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Chốt phiên ngày 9/9 (giờ Mỹ), giá dầu Brent tăng 0,6%, lên 66,39 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 0,6%, lên 62,63 USD/thùng.

Cả hai loại dầu đều đã tăng gần 2% ngay sau khi Israel tấn công ban lãnh đạo Hamas tại thủ đô Doha của Qatar.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo giá dầu thô toàn cầu sẽ chịu áp lực lớn trong những tháng tới do tồn kho tăng. Điều này hạn chế đà tăng của giá dầu. Theo báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô của Mỹ đã tăng trong tuần trước, các nguồn tin thị trường cho biết.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ công bố dữ liệu chính thức vào ngày 10/9 lúc 10 giờ 30 phút sáng giờ miền Đông.

Trong khi đó, các nhà giao dịch kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tuần tới. Việc giảm lãi suất sẽ giúp giảm chi phí vay tiêu dùng, đồng thời có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cùng nhu cầu dầu mỏ.

Bên cạnh đó, yếu tố chính hỗ trợ giá dầu là thông tin tám thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (gọi chung là nhóm OPEC+) đã nhất trí tăng sản lượng từ tháng 10 thêm 137.000 thùng/ngày.

Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng hàng tháng trước đó, đồng thời cũng thấp hơn dự báo của một số nhà phân tích.

Ông Daniel Hynes, chiến lược gia hàng hóa cấp cao tại ngân hàng ANZ, nhận định rằng động thái của OPEC đánh dấu việc đảo ngược các đợt cắt giảm vốn dự kiến sẽ được duy trì cho đến cuối năm 2026. Quyết định đó được khối đưa ra sau sự phục hồi nhanh chóng của lượng dầu dự phòng trong những tháng gần đây.

Đà tăng của giá còn được củng cố bởi những đồn đoán về việc Nga có thể phải đối mặt với nhiều lệnh trừng phạt hơn liên quan đến tình hình tại Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã sẵn sàng chuyển sang giai đoạn thứ hai của các biện pháp hạn chế./.

Xăng RON 95-III có giá gần 20.500 đồng mỗi lít Trong lần điều chỉnh giá xăng, dầu lúc 15h ngày 4/9/2025 của Liên Bộ Công thương-Tài chính, giá bán xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.851 đồng/lít và giá xăng RON 95-III không cao hơn 20.439 đồng/lít.