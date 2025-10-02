Xây dựng Hà Tĩnh, giàu đẹp, văn minh, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra 31 chỉ tiêu với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó tỷ lệ đảng viên kết nạp mới tối thiểu 3%/năm.

Sau 3 ngày diễn ra với tinh thần khẩn trương, khoa học, nghiêm túc, sáng 2/10 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Tĩnh đặt mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp thông minh, lấy Khu kinh tế Vũng Áng làm động lực, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu.

Đại hội đề ra 31 chỉ tiêu với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó tỷ lệ đảng viên kết nạp mới tối thiểu 3%/năm; trên 90% tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu mạnh, văn minh Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.