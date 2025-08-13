Xây dựng Lạng Sơn thành trung tâm kinh tế vùng Trung du và miền núi phía Bắc

Ngày 13/8, tại Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn xác định, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan hành chính Nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phấn đấu xây dựng Lạng Sơn trở thành một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng Trung du và miền núi phía Bắc...

Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt mục tiêu: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm đạt 10-11%; tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương 5.000 USD.

Kim ngạch xuất khẩu hàng địa phương tăng bình quân mỗi năm 10-11%. Đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt trên 30%...

Để hoàn thành mục tiêu trên, Đảng bộ đẩy mạnh phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, các khu, cụm công nghiệp; đầu tư, nâng cấp các tuyến đường tỉnh, đường trục chính, giao thông nông thôn kết nối liên thông hạ tầng giữa các đô thị, vùng sản xuất và khu điểm du lịch.

Tỉnh phát triển Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thành trung tâm kinh tế cửa khẩu hiện đại, năng động, trung tâm dịch vụ hậu cần logistics cấp quốc gia và quốc tế; triển khai hiệu quả Đề án thí điểm cửa khẩu thông minh.

Tỉnh phát triển mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo liên thông giữa các cấp, ngành và doanh nghiệp; khuyến khích phát triển khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Văn Nghiệm nhấn mạnh, dù mới được thành lập song Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, nổi bật là hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội; sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị; vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt…

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; xây dựng ban hành các Nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, các khâu đột phát để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân.

Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành, đơn vị trực thuộc nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ người dân, doanh nghiệp; triển khai hiệu quả các dự án, công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công.

Các đơn vị chú trọng công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là 4 Nghị quyết đột phá là 'bộ tứ trụ cột' đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới...

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại...

Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 ước thực hiện hơn 7.339 tỷ đồng, đạt trên 80% dự toán Trung ương giao, đạt 73,9% dự toán tỉnh giao, tăng 47% so với cùng kỳ.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tăng 8,37%, đạt mục tiêu Chính phủ giao; trong đó, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,74%, công nghiệp và xây dựng tăng 11,89%, dịch vụ tăng 7,45%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,78%.

Các hoạt động xuất nhập khẩu đạt nhiều kết quả tích cực, hiệu suất thông quan cao. Trung bình khoảng 1.550 lượt xe/ngày, cao điểm đạt trên 2.000 lượt xe/ngày.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của tất cả các loại hình qua địa bàn tỉnh đạt trên 41.710 triệu USD, tăng hơn 39% so với cùng kỳ...

Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn được thành lập ngày 10/2/2025. Đảng bộ có 34 tổ chức cơ sở đảng, với trên 3.700 đảng viên sinh hoạt tại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, một số doanh nghiệp Nhà nước và cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn.

Ban Chấp hành Đảng bộ có 27 đồng chí; Ban Thường vụ có 9 đồng chí. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là Bí thư Đảng ủy./.

Xây dựng Đông Kinh thành phường đô thị trung tâm của tỉnh Lạng Sơn Phường Đông Kinh hướng tới phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Lạng Sơn với nhiều dự án trọng điểm.