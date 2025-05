Xuất khẩu nông lâm thủy sản 4 tháng tăng hơn 10%, Hoa Kỳ là thị trường lớn

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố, trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 21,15 tỷ USD; nhập khẩu 15,97 tỷ USD. Xuất siêu nông lâm thủy sản đạt khoảng 5,18 tỷ USD, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu một số mặt hàng tăng

Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết kim ngạch xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm ở tất cả các nhóm hàng đều tăng so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 21,15 tỷ USD, tăng 10,7%; trong đó nông sản đạt 11,6 tỷ USD, tăng 11,7%; lâm sản đạt 5,56 tỷ USD, tăng 11,2%; thuỷ sản đạt 3,09 tỷ USD, tăng 13,7%; sản phẩm chăn nuôi 178 triệu USD, tăng 16,8%; đầu vào sản xuất 722 triệu USD, tăng 20%.

Bốn tháng đầu năm, có 6 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, 2 mặt hàng đạt trên 3 tỷ USD và hầu hết các mặt hàng chủ lực đều đạt giá trị xuất khẩu cao hơn cùng kỳ năm trước. Cụ thể xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt kim ngạch xuất khẩu 5,2 tỷ USD, tăng 5,8%; càphê 3,78 tỷ USD, tăng 51,1%; cao su 862 triệu USD, tăng 18,9%; tôm 1,24 tỷ USD, tăng 28,4%. Riêng xuất khẩu gạo đạt 1,75 tỷ USD, giảm 14,3%; xuất khẩu hàng rau quả đạt 1,62 tỷ USD, giảm 14,2%.

Ngành nông nghiệp đang ngày càng mở rộng các thị trường xuất khẩu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Long nhấn mạnh một trong tín hiệu tích cực của xuất khẩu nông lâm thủy sản là giá xuất khẩu bình quân một số nông sản tăng trên 2 con số. Giá càphê 5.698 USD/tấn, tăng 67,5%; cao su 1.935 USD/tấn, tăng 30,2%; hạt tiêu 6.893 USD/tấn, 62,5%; hạt điều 6.808 USD/tấn, tăng 27%.

Bên cạnh một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực có giá xuất khẩu tăng thì giá gạo và chè lại giảm, giá gạo xuất khẩu là 514 USD/tấn, giảm 20% và giá chè là 1.608 USD/tấn, giảm 2,2%.

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất

Về thị trường, trong bốn tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản sang một số châu lục và thị trường tăng mạnh. Trong đó, xuất khẩu sang khu vực châu Mỹ 4,83 tỷ USD, tăng 12,6%; châu Âu 3,48 tỷ USD, tăng 37,7%; châu Phi 648 triệu USD, tăng 78,4%; riêng châu Á đạt 8,82 tỷ USD, giảm 1,3% và châu Đại Dương 263 triệu USD, giảm 2,6%.

Thuế mới của Mỹ: Ngành nông nghiệp tổ chức lại sản xuất, mở rộng thị trường Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong năm 2024 và đầu năm 2025. Do đó, mức thuế đối ứng mới của Mỹ sẽ gây khó khăn lớn cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam.

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất. giá trị xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng cao nhất với 20,5%, tăng 10,2% (tháng 4/2025 giá trị xuất khẩu giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước); Trung Quốc chiếm 17,1%, giảm 1,1% (tháng 4/2025 giá trị xuất khẩu giảm 9,7% so với tháng 4/2024) và Nhật Bản chiếm 7,5%, tăng 23,3% (tháng 4/2025 giá trị xuất khẩu tăng 26,4% so với tháng 4/2024).

Trong bốn tháng, nhập khẩu nông lâm thủy sản khoảng 15,97 tỷ USD, tăng 16,6%. Trong đó nhập khẩu nông sản đạt 10,17 tỷ USD, tăng 18,4%; sản phẩm chăn nuôi 1,39 tỷ USD, tăng 27,8%; thuỷ sản 1,02 tỷ USD, tăng 29%; lâm sản 943 triệu USD, tăng 20,2%; đầu vào sản xuất 2,44 tỷ USD, tăng 0,3%; muối 10,6 triệu USD, giảm 12,3%.

Về thị trường nhập khẩu, giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản từ châu Mỹ tăng 13,5%, đạt 3,995 tỷ USD; châu Á tăng 12,5%, đạt 4,738 tỷ USD; châu Âu tăng 11%, đạt 665 triệu USD và Châu Phi tăng 87,9%, đạt 403 triệu USD, châu Đại Dương tăng 2,1%, đạt 556 triệu USD.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện Đề án “Phát triển hệ thống logistics nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam đến năm 2030”. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan hoàn thiện cơ chế, chính sách và triển khai các giải pháp liên quan đến thương mại hàng hóa, thúc đẩy tiêu thụ nông lâm thủy sản.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang theo dõi, cập nhật tình hình sản xuất, nguồn cung các sản phẩm nông sản, biến động giá cả, kịp thời tham mưu, báo cáo Ban Chỉ đạo điều hành giá và Tổ điều hành thị trường trong nước tháng 04/2025.

Theo lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ đang hoàn thiện Đề án “Phát triển hệ thống logistics nhằm nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam đến năm 2030”; ban hành kế hoạch của Bộ thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao về công tác phát triển thị trường nông lâm thủy sản nói chung và ngành hàng lúa gạo nói riêng (Quyết định số 875/QĐ-BNNMT ngày 16/4/2025); Báo cáo tình hình diễn biến liên quan đến thương mại nông lâm thủy sản giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động./.