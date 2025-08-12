Yêu cầu mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào lúc 20 giờ tối nay

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Công điện số 5428/CĐ-BNNMT về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa; trong đó lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy vào lúc 20 giờ tối nay, 12/8.

Theo nội dung công điện trên, vào hồi 11 giờ hôm nay, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 104,05m; mực nước hạ lưu 11,64m; lưu lượng về hồ 5.270m3/s; tổng lưu lượng về hạ du 2.210m3/s.

Để đảm bảo an toàn, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy theo thời gian trên.

Hoạt động trên thực hiện theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng.

Theo đó, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý để điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Trong chiều nay, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, đề nghị các địa phương chỉ đạo, đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động ven sông.

Cụ thể, các địa phương thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang, đò dọc; các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi,… biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình, để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Trên cơ sở đó, các địa phương báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

