Du khách bơi thuyền Kayak trên Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Tiến Dũng/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cho biết từ 1/5 cho phép dịch vụ chèo thuyền kayak và đò nhỏ chèo tay hoạt động trở lại trên vịnh Hạ Long.Trước đó, ngày 29/3, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long đột ngột ra văn bản yêu cầu dừng hoạt động dịch vụ này.Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, hoạt động vui chơi dưới nước trên vịnh Hạ Long gồm chèo thuyền kayak, chèo đò, xuồng cao tốc, dù kéo, dù lượn, thuyền buồm, kéo phao chuối đều mang tính tự phát, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho du khách, ảnh hưởng tới các phương tiện thủy hoạt động trên vịnh.Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý bổ sung dịch vụ chèo thuyền kayak và chèo đò tay là sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long.Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với phương án của thành phố Hạ Long cho hai loại hình dịch vụ này được hoạt động ở 8 tuyến du lịch đã được công bố và khai thác gồm các khu vực Ba Hang, Hang Luồn, Hồ Động Tiên, hang Trinh Nữ, Vụng Tùng Sâu, Cửa Vạn, Vông Viêng, Cống Đỏ - Hang Cỏ.Để đảm bảo đủ điều kiện hoạt động các dịch vụ này trên vịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long yêu cầu các doanh nghiệp cần đảm bảo những điều kiện an toàn; bố trí cán bộ, nhân viên kiểm soát, quản lý hoạt động tại 8 điểm; thành phố Hạ Long rà soát lại số lượng kayak, đò chèo tay mà các đơn vị đang quản lý, không được phép bổ sung thêm số lượng…Ngoài ra, các doanh nghiệp có hoạt động dịch vụ này phải đăng ký với cơ quan có thẩm quyền; ký hợp đồng với Ban quản lý vịnh Hạ Long. Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cần ban hành quy định về điều kiện an toàn với các phương tiện kayak và đò nhỏ chèo tay; người điều khiển, sử dụng phương tiện phải được trang bị áo phao đảm bảo an toàn; quy định rõ thời gian hoạt động của cả hai loại hình này.Doanh nghiệp nào đáp ứng được các yêu cầu đề ra và ký hợp đồng với Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long mới được phép hoạt động.Đối với 33 xuồng cao tốc hoạt động kinh doanh chưa được phép của cơ quan Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cho dừng hoạt động để xây dựng phương án cụ thể, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.Hiện trên vịnh Hạ Long có trên 1.400 kayak, trong đó khoảng trên 300 chiếc đang hoạt động ở một số khu vực trên vịnh, khoảng 1.100 chiếc được 163 tàu lưu trú nghỉ đêm chở theo tàu để phục vụ du khách tại các điểm tham quan, lưu trú. Ngoài ra, còn có 33 phương tiện xuồng cao tốc, 108 chiếc đò chèo tay và một số dịch vụ hoạt động vui chơi dưới nước khác…/.