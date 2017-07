Một cảnh trong phim Toy Story 3. (Nguồn: Pixar)

Đoàn làm phim "Toy Story 4" ngày 16/7 chính thức thông báo đã chọn được đạo diễn chính cho tập phim mới này, đó là nhà biên kịch của hãng phim Pixar - Josh Cooley.Nhà làm phim Josh Cooley vốn là trợ lý của John Lasseter - người từng là đạo diễn hai tập đầu của bộ phim đình đám này (năm 1995 và 1999), đồng thời là giám đốc sáng tạo của "Toy Story 4." Ngoài ra, ông cũng được biết đến với vai trò biên kịch cho bộ phim "Inside Out" từng đoạt giải Oscar.Bên cạnh đạo diễn Josh Cooley, đội ngũ biên kịch "Toy Story 4" sẽ gồm Rashida Jones và Will McCormark - hai tác giả đã từng xây dựng nên kịch bản bộ phim hài lãng mạn "Celeste & Jesse Forever" hồi năm 2012.Theo ông John Lasseter, phần 4 của bộ phim "Toy Story" sẽ không tiếp nối ba tập phim cũ mà có một hướng đi hoàn toàn mới, đó là câu chuyện tình yêu giữa hai nhân vật Woody và Bo Beep, tiếp nối sự kiện cô búp bê váy xòe đột nhiên mất tích trong phần 3 và hành trình Woody và Buzz lên đường tìm kiếm để đưa cô trở về. Bộ phim dự kiến được phát hành cuối tháng 6/2019, tiếp tục có sự góp giọng của Tom Hanks và Tim Allen.Tính đến thời điểm hiện tại, "Toy Story 3" - do Lee Unkich đạo diễn - được khán giả nhận định là phần hay nhất trong cả loạt phim. Tập phim này cũng đang nắm giữ kỷ lục doanh thu cao nhất của hãng Pixar với hơn 1,1 tỷ USD trên toàn thế giới, đồng thời nằm trong tốp 15 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại./.