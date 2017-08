Sụt taluy âm làm đứt hẳn 20m đường tại Km16+900 trên tuyến tỉnh lộ Km45-Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ Hạng Nhè Ly cho biết vào thời điểm 12 giờ ngày 2/8, nhiều xã của huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên bị cô lập.Lý do là vì hai tuyến đường chính đi vào trung tâm huyện - đường từ Km45 và đường từ xã Chà Cang đi vào trung tâm huyện - đều bị sạt lở chia cắt.Các xã trên địa bàn huyện Nậm Pồ đang bị cô lập là xã Vàng Đán, Nà Bủng, Nậm Chua, Nậm Nhừ, Na Cô Sa, Nà Khoa...Theo ông Nguyễn Minh Tuân, Phó Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên, trên tuyến tỉnh lộ Km45-Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ), vào khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 2/8, tại vị trí Km16+900, một vụ sạt nghiêm trọng đã xảy ra làm đứt hẳn 20m đường, không thể đi lại được.Nguyên nhân sạt lở là do mưa lớn vào đêm 1/8, trên taluy dương khu vực đường bị sạt lở xuất hiện lũ ống, tạo dòng thác cao trên 30m dội thẳng vào mặt đường gây sụt, đứt một đoạn đường.Ngoài vị trí bị sạt mất hẳn một đoạn đường, trên toàn tuyến tỉnh lộ Km45-Nà Hỳ (dài 32km) còn có 11 vị trí xảy ra sụt sạt lớn, với tổng khối lượng ước tính trên 20.000m3 đất đá.Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông trọng điểm tỉnh Điện Biên đang huy động doanh nghiệp khẩn trương chở đá và rọ thép, máy móc, nhân lực để khắc phục đoạn đường sạt lở. Tuy nhiên, do trời mưa lớn và thiếu nguyên vật liệu nên dự kiến phải mất khoảng 2 ngày nữa, lực lượng chức năng mới có thể khắc phục sự cố sạt lở này.Mưa lũ cũng gây nhiều thiệt hại tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.Ông Thào A Dế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Nhé cho biết sáng 2/8, tại bản Nậm Là 2, xã Mường Nhé, mưa lũ đã cuốn trôi 16 xe máy, 1 ngôi nhà bị sạt.Chính quyền huyện Mường Nhé đã huy động các lực lượng công an, bộ đội sơ tán đồ đạc giúp người dân.Đến thời điểm 12 giờ ngày 2/8, nước đã rút, tuy nhiên nhiều diện tích ruộng vẫn còn bị ngập.Tuyến đường từ trung tâm huyện đi xã A Pa Chải có nhiều điểm sạt lở khiến ôtô không thể đi lại được.Huyện Mường Nhé đang huy động máy móc, nhân lực khắc phục sự cố./.