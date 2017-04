(Ảnh minh họa: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ông Bùi Văn Son, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp cho biết từ nay đến ngày 30/4 tới trên địa bàn tỉnh dự báo có 7 khu vực rừng có khả năng cháy lớn cấp IV (cấp nguy hiểm).Ngoài ra, còn có 9 khu vực dự báo cháy rừng cấp III (có khả năng dễ cháy).Đây là những khu rừng tràm, rừng bạch đàn tiếp giáp với đất sản xuất nông nghiệp.Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương và Cục Kiểm lâm, những tháng đầu năm nay nhiệt độ tiếp tục có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa giảm và thiếu hụt từ 10-20% so với cùng kỳ nhiều năm.Do đó, Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp đề nghị 10 đơn vị rừng tăng cường tuần tra kiểm soát, không cho người xâm nhập vào rừng trái phép, bảo vệ túc trực 24/24 giờ phòng cháy chữa cháy rừng.Tỉnh Đồng Tháp có trên 6.056ha rừng; trong đó, rừng đặc dụng hơn 2.600ha, rừng phòng hộ 1.134ha còn lại là rừng sản xuất.Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo các ngành liên quan triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng năm ​nay cần giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý các tình huống cháy rừng theo phương châm bốn tại chỗ.Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan chuyên ngành tăng cường kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm nhập trái phép khai thác tài nguyên rừng, gây cháy rừng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp xây dựng dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh, thông báo bằng văn bản đến Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng các huyện có rừng và các chủ rừng theo định kỳ 2 lần trong tháng vào ngày 15 và ngày 30.Bên cạnh đó, Chi cục đăng dự báo cháy rừng trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trên Báo Đồng Tháp, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp, đưa tin cảnh báo cháy rừng trong mùa khô đến cuối tháng Sáu tới./.