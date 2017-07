Ca sỹ Ed Sheeran. (Nguồn: instagram)

Sau một thời gian dài chờ đợi, loạt phim sử thi “Game of Thrones” đã chính thức lên sóng trở lại. Tập đầu tiên của mùa thứ bảy mang tên “Dragonstone” không chỉ đưa khán giả vào cuộc chiến vương quyền vùng Westeros mà còn đem lại một bất ngờ thú vị với sự góp mặt của ca sỹ Ed Sheeran.Ed Sheeran là ngôi sao hàng đầu của âm nhạc thế giới hiện tại và từng chiến thắng hạng mục “Bài hát của năm” tại Grammy 2016.Anh là thần tượng của Maisie Williams, người thủ vai cô gái can trường Arya Stark trong loạt phim.Nhà sản xuất David Benioff và các cộng sự biết được điều này và tìm cách thuyết phục Sheeran tham gia để đem tới bất ngờ cho Williams.Cô khen ngợi người hát (do chính Ed Sheeran đảm nhiệm): “Đây là một bài hát hay, tôi chưa từng nghe nó trước đây”. Nhân vật không tên của Ed Sheeran đáp lại: “Đây là một bài hát mới.”Đoạn xuất hiện ngắn ngủi của Ed Sheeran kể trên nhanh chóng được cộng đồng người hâm mộ “Game of Thrones” hưởng ứng.Một người hâm mộ còn hài hước nhận định: “Chắc là vì nội dung phim đã vượt qua truyện nên các nhà sản xuất bắt đầu phải sáng tạo thêm bằng cách nhét Ed Sheeran vào.” Bản thân ca sỹ 26 tuổi này cũng thích thú đăng tấm ảnh chụp mình cắt từ phim kèm theo chú thích: “Cái thời mà tôi còn là lính nhà Lannister.”“Game of Thrones” mùa thứ bảy sẽ chỉ có bảy tập phim và là mùa áp chót. Các nhà sản xuất đã khẳng định mùa thứ tám sẽ là mùa cuối cùng của “Game of Thrones"./.