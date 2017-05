GrabShare giúp hành khách tận hưởng chi phí rẻ hơn lên đến 30% so với dịch vụ GrabCar thông thường. (Ảnh: Grab cung cấp)

Ra mắt đầu tiên tại Singapore vào tháng 12/2016, GrabShare đã nhanh chóng được triển khai tiếp tục tại Philippines, Malaysia và Indonesia.



Chỉ sau 5 tháng kể từ ngày ra mắt, Grab đã thực hiện hơn 8 triệu cuốc xe GrabShare với tổng chiều dài vận chuyển lên đến 72 triệu kilômét. Cùng với sự hưởng ứng của hành khách dành cho GrabShare, Grab cũng cho thấy sự gia tăng đáng kể trong tỷ lệ ghép hành khách, lên đến 50% tại 3 thành phố mới ra mắt GrabShare trong năm 2017. GrabShare cũng giúp thu nhập hàng tháng của các đối tác tài xế tăng trung bình khoảng 15%.

Grab Việt Nam đã chính thức ra mắt tính năng đi chung xe GrabShare vào tối 9/5 tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm tiết kiệm chi phí trên mỗi chuyến đi cho hành khách đồng thời tăng thu nhập cho tài xế, giảm ùn tắc giao thông đô thị.GrabShare tận dụng nền tảng dịch vụ có sẵn của GrabCar, cho phép hành khách tận hưởng chi phí rẻ hơn lên đến 30% so với dịch vụ GrabCar thông thường đồng thời giúp đối tác tài xế tăng thêm thu nhập nhờ kết hợp 2 cuốc xe có cùng lộ trình di chuyển trên một chuyến xe.Theo đó, để đưa hành khách đến điểm đến một cách nhanh chóng, GrabShare thực hiện ghép cặp 2 cuốc xe có cùng lộ trình di chuyển vào cùng một chuyến xe. Hành khách sẽ chỉ trải qua tối đa 2 điểm dừng trước khi đến điểm đến mong muốn của mình.GrabShare đảm bảo hành khách sẽ đến điểm đến trong thời gian ngắn nhất có thể khi tính toán và xác định việc ghép hành khách dựa trên phân tích các yếu tố như tài xế sẵn có gần nhất, thời gian di chuyển, các tuyến đường trùng nhau, quãng đường đi vòng và điều kiện giao thông ở thời điểm đặt xe trước khi bắt đầu trình tự đón khách và trả khách.Ông Jerry Lim, Giám đốc Grab Việt Nam, cho rằng, GrabShare sẽ đưa hành khách tới các điểm đến với chi phí tiết kiệm hơn, đồng thời giảm thiểu nhu cầu cần thêm nhiều xe trên đường bằng cách tận dụng nền tảng dịch vụ có sẵn của GrabCar.“GrabShare sẽ giúp Grab đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hành khách dành cho dịch vụ đặt xe công nghệ đang tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là để phục vụ nhu cầu đưa đón tận nơi, cùng lúc đó giúp các tài xế có thu nhập cao hơn,” ông Jerry Lim tiết lộ.Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia thừa nhận, hiện nay, tốc độ gia tăng của phương tiện cá nhân, đặc biệt là ôtô tại các đô thị lớn đang khá cao.Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý với các địa phương tạm thời không cấp phép thử nghiệm thêm các dịch vụ ứng dụng công nghệ vào đặt xe như Grab và Uber đồng thời khống chế số lượng xe tham gia 2 loại hình dịch vụ này để giảm áp lực giao thông trên đường.“Tuy vậy, để việc này không làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân thì tính năng GrabShare của Grab ra đời đáp ứng được nhu cầu. Dịch vụ này sẽ giúp giảm số lượng phương tiên tham gia giao thông trong khi số người được di chuyển vẫn tăng lên, giúp giảm ùn tắc giao thông," ông Hùng kỳ vọng.Nhìn nhận các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang đau đầu về tình trạng “xe dù, bến cóc", vị Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho rằng, tính năng GrabShare của Grab là một gợi ý rất tốt cho Bộ Giao thông Vận tải và cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các địa phương nghiên cứu, xem xét để quản lý xe hợp đồng và xe du lịch hiện nay, gúp minh bạch trong thị trường vận tải, tạo cạnh tranh lành mạnh.Sau Thành phố Hồ Chí Minh, GrabShare sẽ được thử nghiệm tại Hà Nội để góp phần giảm ùn tắc giao thông và mang đến nhiều lựa chọn di chuyển tiết kiệm cho khách hàng. Dự kiến triển khai chính thức vào tháng Sáu tới đây, Hà Nội sẽ là thành phố thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á có dịch vụ đi chung xe GrabShare./.