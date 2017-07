Landau (trái) với Johnny Depp trong phim ''Ed Wood''. (Nguồn: theguardian.com)

Nam diễn viễn điện ảnh người Mỹ Martin Landau, người gắn bó lâu dài trong loạt phim truyền hình ''Mission: Impossible'' (Nhiệm vụ bất khả thi) những năm 60 của thế kỷ 20 và đoạt giải Oscar năm 1994 cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ hóa thân thành ''huyền thoại ma cà rồng'' Bela Lugosi, vừa qua đời ở tuổi 89.Người phát ngôn Dick Guttman cho biết ông Landau qua đời hôm 15/7 sau những biến chứng bất ngờ khi đang dưỡng bệnh tại thành phố Los Angeles. Nam diễn viên mới đón sinh nhật lần thứ 89 của mình cách đó không lâu.Sinh ra tại thành phố Brooklyn ngày 20/6/1928, Martin Landau bén duyên với con đường điện ảnh từ những năm 50 của thế kỷ trước, với vai diễn đầu tay trong bộ phim ''North by Northwest'' của đạo diễn Alfred Hitchcock (sản xuất năm 1959).Ông hóa thân vào nhiều nhân vật với những tính cách khác nhau, từ người cao quý, cho tới kẻ kỳ quặc, trong hàng loạt tác phẩm điện ảnh như ''Cleopatra,'' ''The Greatest Story Ever Told'' hay ''Nevada Smith.''Tên tuổi của ông được biết đến nhiều hơn qua vai diễn ''bậc thầy ngụy trang'' Rollin Hand trong loạt phim truyền hình ăn khách ''Mission: Impossible.''Năm 1968, Martin Landau vinh dự được đề cử trong danh sách ba giải thưởng Emmy và một giải Quả cầu vàng. Những năm 80 của thế kỷ 20, ông tiếp tục lọt vào danh sách đề cử hai giải Oscar cho các vai diễn trong phim ''Tucker: The Man and His Dream'' của đạo diễn Francis Ford Coppola và ''Crimes and Misdemeanors'' của đạo diễn Woody Allen.Đặc biệt, quá trình lao động không mệt mỏi vì nghệ thuật của ông đã được ghi nhận với tượng vàng Oscar dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất vào năm 1994 trong phim ''Ed Wood,'' nhờ hóa thân thành ngôi sao điện ảnh người gốc Hungary Bela Lugosi, vốn được mệnh danh là ''huyền thoại ma cà rồng'' với nhân vật Bá tước Dracula nổi tiếng trong loạt phim ''Dracula''./.