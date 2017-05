Lính thủy đánh bộ Mỹ trở về căn cứ quân sự ở Okinawa, Nhật Bản sau 4 tuần làm nhiệm vụ tại Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mỹ, Anh và Nhật Bản sẽ tham gia một cuộc diễn tập đổ bộ do Pháp chỉ huy tại một quần đảo xa xôi của Mỹ ở Thái Bình Dương vào tuần tới.Các bên tham dự diễn tập nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với quyền tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế.Cuộc diễn tập diễn ra ở khu vực đảo Guam và đảo Tinian với các khoa mục đổ bộ, triển khai lực lượng bằng máy bay lên thẳng và tuần tra trong thành phố.Tham gia tập trận có hai tàu của Pháp, 100 lính thủy đánh bộ Mỹ, các máy bay lên thẳng và 70 binh sỹ Anh triển khai trên tàu đổ bộ FS Mistra của Pháp.Phía Nhật Bản cử 50 binh sỹ, 160 thủy thủ và một tàu đổ bộ tham gia tập trận. Một phần của bài tập có khoa mục các trực thăng của Anh đưa lính thủy đánh bộ Mỹ lên bờ từ một tàu chiến của Pháp.Chuyên gia Mira Rapp-Hooper thuộc Trung tâm An ninh Mỹ Mới (CNAS) ở Washington (Mỹ) nhận định cuộc diễn tập này sẽ gửi một thông điệp mạnh mẽ về việc ủng hộ "trật tự dựa trên quy tắc ở châu Á."Theo giới quan sát, cuộc diễn tập cũng có thể thu hút sự chú ý của Triều Tiên trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên gia tăng trong thời gian gần đây sau khi Triều Tiên phóng một quả tên lửa đạn đạo và Mỹ điều cụm tàu sân bay tới khu vực này./.