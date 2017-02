Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Nông dân các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long hiện đang bước vào thu hoạch lúa Đông Xuân với niềm vui được giá và thu được lãi khá cao.Tại Trà Vinh, nông dân đang vào vụ thu hoạch lúa Đông Xuân 2016-2017 xuống giống sớm. Điều đáng phấn khởi, sau thiệt hại do hạn, mặn và dịch đạo ôn tại 2 vụ Đông Xuân và Hè Thu năm trước, thì năng suất của vụ Đông Xuân năm nay đã ổn định trở lại, bình quân đạt hơn 6 tấn mỗi ha.Cùng với đó, lúa tươi OM 5451 và OM 4900 thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp được thương lái thu mua tại ruộng có giá từ 5.000 -5.200 đồng mỗi kg, IR 50404 từ 4.600-4.700 đồng mỗi kg; tăng từ 400-500 đồng mỗi kg so với vụ trước nên nông dân đạt lợi nhuận khá.Năng suất vụ Đông Xuân năm nay ổn định trở lại là nhờ nhiều hộ nông dân đã tuân thủ lịch thời vụ và cắt vụ hợp lý.Ông Lê Văn Tâm, xã An Trường, huyện Càng Long cho biết, trước đây ông sản xuất lúa 3 vụ mỗi năm.Tuy nhiên, thiệt hại do đợt hạn, mặn vừa qua, ông đã quyết định bỏ vụ Thu Đông và chỉ sản xuất 2 vụ mỗi năm.Sau khi cắt vụ, lúa phát triển rất tốt và giảm được lượng lớn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lại nhẹ công chăm sóc nên đã giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận đáng kể.Ông Nguyễn Văn Khoa, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Càng Long cho biết, vụ lúa Đông Xuân 2016-2017, huyện Càng Long xuống giống gần 13.000 ha, với 2 giống lúa chủ lực là OM 5451 và OM 4900.Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được khoảng 7.000ha, dự kiến cuối tháng 2 sẽ thu hoạch dứt điểm.Do ảnh hưởng hạn, mặn năm 2016 nên ngành nông nghiệp huyện đã vận động nông dân cắt vụ, đồng thời khuyến cáo nông dân tuân thủ lịch thời vụ nhằm chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.Vụ lúa Đông Xuân 2016-2017, tỉnh Trà Vinh đã xuống giống hơn 55.000ha, đạt 100,2% kế hoạch; tập trung chủ yếu ở các huyện: Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Châu Thành và Trà Cú.Riêng huyện Càng Long và một số địa phương ở huyện Cầu Kè xuống giống sớm đang trong giai đoạn thu hoạch.Trong khi đó, ông Ngô Thanh Sơn, Trưởng phòng Kinh tế thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện thương lái thu mua lúa thường với giá từ 4.900 đồng đến 5.000 đồng/kg; lúa chất lượng cao giá trên 5.500 đồng mỗi kg, tăng từ 200- 300 đồng mỗi kg so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.Anh Trần Văn Siêng, ấp Thạnh Hoà Đông, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây (Tiền Giang), canh tác 1 ha lúa chia sẻ, nhờ giá lúa tăng, nên vụ này nông dân thu lợi nhuận được từ 15-20 triệu đồng mỗi ha.Theo các hộ trồng lúa, dù giá lúa đầu vụ thu hoạch có tăng, nhưng do thời tiết không thuận lợi nên năng suất vụ lúa Đông Xuân năm nay có giảm hơn cùng kỳ năm ngoái, bình quân đạt khoảng 7 tấn mỗi ha.Các doanh nghiệp thu mua lúa gạo cho biết, giá lúa tăng do thị trường tiêu thụ ngoài nước khởi sắc, nhất là khi nước ta ký được các hợp đồng xuất khẩu gạo sang Philippines và Trung Quốc./.