Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)

Theo Tân Hoa xã, bất chấp niềm tin của các chuyên gia chính trị Mỹ rằng Triều Tiên có thể gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ, song cuộc thăm dò dư luận do trung tâm nghiên cứu Pew tiến hành mới đây cho thấy người Mỹ lại coi Nga là "mối nguy hiểm lớn nhất."Theo kết quả thăm dò do Pew công bố hồi đầu tuần qua, khi trả lời một câu hỏi mở thì cứ khoảng một trong ba người Mỹ coi Nga là quốc gia gây ra mối nguy hiểm lớn nhất đối với Mỹ, so với 22% số người đề cập tới Triều Tiên.

Kết quả thăm dò cũng cho thấy tỷ lệ người Mỹ đề cập tới cả Nga và Triều Tiên nằm trong số tỷ lệ cao nhất kể từ năm 1990.Ngoài ra, cuộc thăm dò còn cho thấy so với các thành viên đảng Cộng hòa, tỷ lệ thành viên đảng Dân chủ coi Nga là quốc gia gây ra mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ cao hơn, với 39%, gần gấp 2 lần tỷ lệ của đảng Cộng hòa.Cuộc thăm dò được tiến hành với 1.501 người Mỹ trưởng thành từ ngày 5-11/4 trước khi xảy ra những căng thẳng gần đây với Triều Tiên, đặc biệt trước khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử tên lửa thất bại mới nhất hôm 16/4 vừa qua./.