Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes năm nay đã công bố thành phần ban giám khảo, trong đó có 2 đại diện châu Á là sao Hoa ngữ Phạm Băng Băng và đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook.Theo thông báo, ban giám khảo Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 gồm 8 thành viên do nhà làm phim người Tây Ban Nha Pedro Almodovar làm Chủ tịch.Danh sách những người "cầm cân nảy mực" giải năm nay gồm 4 thành viên nam và 4 thành viên nữ, trong đó có ngôi sao châu Á Phạm Băng Băng.Sinh năm 1981, Phạm Băng Băng đã trở thành diễn viên nổi tiếng vào năm 1998 với loạt phim truyền hình ăn khách "My Fair Princess” (“Hoàn Châu Cách Cách”) cũng như nhiều bộ phim đình đám sau đó.Mới đây, mỹ nhân nổi tiếng này đã được xướng tên là Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh châu Á lần thứ 11 và Liên hoan phim quốc tế San Sebastian với tác phẩm điện ảnh Trung Quốc "I Am Not Madame Bovary" (“Tôi không phải là Phan Kim Liên”).Ngoài Phạm Băng Băng, các giám khảo nữ khác gồm ngôi sao Hollywood Jessica Chastain, nữ đạo diễn người Đức Maren Ade nổi tiếng qua phim hài "Toni Erdmann" và nữ diễn viên Pháp Agnes Jaoui.Các thành viên nam ngoài đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook gồm 3 cái tên gạo cội khác - đạo diễn Italy từng đoạt giải Oscar Paolo Sorrentino, nam tài tử người Mỹ Will Smith, soạn giả người Pháp Gabriel Yared.Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 sẽ diễn ra từ ngày 17-28/5 ở thành phố xinh đẹp cùng tên của nước Pháp. Huyền thoại màn bạc Italy Monica Bellucci sẽ là người chủ trì buổi khai mạc cũng như bế mạc của Liên hoan phim, trong khi Claudi Cardinale - cũng là một minh tinh người Italy - là biểu tượng của Cannes năm nay.Ban tổ chức Liên hoan phim Cannes đã công bố danh sách 18 bộ phim dự tranh giải Cành cọ Vàng. Trong số này có 3 tác phẩm của điện ảnh châu Á gồm phim "Okja" của đạo diễn người Hàn Quốc Bong Joon-Ho; phim "Geu-Hu" của đạo diễn Hong Sang-soo (cũng là người Hàn Quốc) và phim "Hikari" của đạo diễn người Nhật Bản Naomi Kawase./.