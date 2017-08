Hàng loạt tàu vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới đã bị sét gỉ, hư hỏng nặng. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Ngày 1/8, ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, cho biết Sở đã thuê đơn vị Vinacontrol Quy Nhơn (Tập đoàn Vinacontrol) lấy 10 mẫu vỏ thép trên tàu của ngư dân Bình Định do để tiếp tục kiểm định về chất lượng thép.Các tàu này do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Dương (Nam Định) đóng theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản.Các mẫu vỏ tàu được lấy ở nhiều vị trí khác nhau, cả các vị trí ở đáy tàu nhằm xác định thép được sử dụng để đóng tàu đạt cấp A hay không.Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Dương đóng năm vỏ tàu thép cho ngư dân Bình Định. Tuy nhiên, cả năm tàu đều bị sử dụng thép Trung Quốc thay vì thép Hàn Quốc như bảng tính chi phí giá tàu, trong đó, phần lớn vỏ thép bên trong thân tàu đều được sử dụng thép không đạt tiêu chuẩn cấp A, tức không đủ tiêu chuẩn đóng tàu.Sau khi Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Dương không đạt được thỏa thuận với ngư dân về phương án sửa chữa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đã có văn bản xin ý kiến của Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Theo ý kiến của Tổng cục Thủy sản, những vị trí vỏ tàu không đạt cấp A phải được thay thế bằng thép đạt tiêu chuẩn cấp A.Ông Phan Trọng Hổ cho biết sau khi có kết quả kiểm định vỏ thép tất cả các vị trí trên thân tàu, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Dương sẽ tiếp tục thỏa thuận với ngư dân để tiến hành sửa chữa tàu.Theo thỏa thuận giữa đơn vị đóng tàu, ngư dân, ngân hàng cho vay cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định thì Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Dương sẽ chỉ thay thế phần thép không đạt tiêu chuẩn cấp A. Riêng với giá chênh lệch giữa thép cấp A có xuất xứ Trung Quốc và thép cấp A Hàn Quốc, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Nguyên Dương sẽ bồi hoàn cho ngư dân và trả về ngân hàng cho vay nhằm giảm bớt vốn vay.Trong khi đó, hiện tại 15 tàu vỏ thép của ngư dân Bình Định do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu (Hải Phòng) đang có tiến độ sửa chữa nhanh và phù hợp với thiết kế ban đầu. Dự kiến, các tàu này sẽ được sửa chữa xong vào cuối tháng Tám này./.