(Ảnh minh họa: An Hiếu/TTXVN)

Ngày 23/7, kết thúc thời gian thí sinh được điều chỉnhđăng ký xét tuyển đại học, ghi nhận tại một số trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy số lượng thí sinh đăng ký vào trường có sự biến động khá lớn.Cụ thể, ở các trường có mức điểm sàn cao thì lượng hồ sơ giảm khá nhiều và ngược lại các trường có điểm sàn thấp lượng hồ sơ tăng.Thạc sĩ Nguyễn Văn Đương, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng thí sinh đăng ký ban đầu vào trường là khoảng 60.000 thí sinh, qua thời gian điều chỉnh nguyện vọng, lượng thí sinh đăng ký vào trường giảm khoảng 6.000​-7.000 thí sinh.Lý giải điều này, Thạc sỹ Nguyễn Văn Đương cho biết lượng thí sinh giảm là hoàn toàn hợp lý, vì năm nay điểm sàn của trường khá cao ở mức 18-20 điểm.Sau khi biết điểm thi, nhiều thí sinh thấp hơn điểm sàn hoặc bằng điểm sang cũng đã cân nhắc chuyển sang trường khác phù hợp hơn.Số lượng hồ sơ giảm cũng không có nghĩa là hoàn toàn chỉ có thí sinh rút hồ sơ mà cũng có nhiều khả năng thí sinh điểm cao ở các trường khác chuyển về trường.Tại Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, số thí sinh đăng ký vào trường giảm 1.100 thí sinh so với 28.356 thí sinh đăng ký ban đầu. Số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành không đồng đều, có những ngành số thí sinh cao hơn chỉ tiêu nhưng cũng có những ngành thấp hơn chỉ tiêu.​Đặc biệt, ở hai phân hiệu Ninh Thuận và Gia Lai, số thí sinh nộp hồ sơ vào thấp hơn chỉ tiêu.Tiến sỹ Trần Đình Lý, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng, do điểm sàn của trường khá cao nên nhiều thí sinh điều chỉnh nguyện vọng.Tuy vậy, số thí sinh giảm cũng không có nghĩa là chỉ có thí sinh chuyển đi, mà trong số đó cũng có thí sinh dưới điểm sàn chuyển đi và cũng có thí sinh không đạt điểm sàn ở trường khác chuyển đến.Ghi nhận tại một số trường, nhiều trường hợp thí sinh do thực hiện thao tác điều chỉnh nguyện vọng không đúng hoặc không nắm kỹ phương án tuyển sinh của các trường, quy chế tuyển sinh chung nên có những nhầm lẫn dẫn đến thiệt thòi cho thí sinh.Tiến sỹ Trần Đình Lý chia sẻ, những ngày điều chỉnh nguyện vọng vừa qua, có những trường hợp thí sinh điều chỉnh nguyện vọng nhưng do sai sót về mặt kỹ thuật khi thực hiện điều chỉnh trực tuyến đã dẫn đến những nhầm lẫn đáng tiếc.Cụ thể, có những ngành nhà trường xét tuyển nhiều tổ hợp nhưng thí sinh không biết lựa chọn tổ hợp môn có điểm cao hơn để đăng ký nguyện vọng.Như trường hợp một thí sinh, có điểm tổ hợp khối A đạt 21 điểm, tổ hợp B đạt 19,5 điểm, nhưng em lại chọn tổ hợp B để xét tuyển, trong khi ngành này xét tuyển cả hai tổ hợp này.Hay trường hợp một thí sinh đăng ký nguyện vọng vào trường nhưng lại để ưu tiên một vào chương trình liên kết quốc tế có học phí cao hơn chương trình đại trà.Trong khi đó điểm thi của em khá cao có đủ khả năng vào học chương trình đại trà nhưng em lại để ưu tiên nguyện vọng sau.Sau khi nhận thấy những sai sót này thí sinh liên lạc với nhà trường với mong muốn điều chỉnh lại nguyện vọng nhưng theo quy định thí sinh chỉ được điều chỉnh một lần nên nhà trường cũng không thể hỗ trợ.Tại Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, số thí sinh đăng ký vào trường lại tăng hơn 1.000 so với lượng hồ sơ ban đầu, với hơn 17.600 thí sinh đăng ký.Dựa trên kế hoạch xét tuyển đại học chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhóm xét tuyển phía Nam với hơn 80 trường đại học tham gia sẽ triển khai công tác xét tuyển và lọc ảo tuyển sinh 2017 từ ngày 26-30/07.Trong quá trình thực hiện, sau mỗi bước lọc ảo, các trường cùng phân tích dữ liệu tuyển chung để đưa ra mức điểm chuẩn phù hợp.Theo đó, các trường sẽ chạy phần mềm xét tuyển riêng của trường để đưa ra điểm chuẩn và số thí sinh trúng tuyển dự kiến.Sau đó, Nhóm sẽ thực hiện 14 lần lọc ảo nhóm phía Nam kết hợp với 6 lần lọc ảo toàn quốc của Bộ, từ đó cho ra danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức sau khi lọc ảo./.