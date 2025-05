17 bang của Mỹ kiện Tổng thống Trump về quyết định dừng dự án điện gió

Ngày 5/5, một nhóm gồm những người đứng đầu cơ quan tư pháp của 17 bang và thủ đô Washington D.C đã khởi kiện nhằm ngăn chặn quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc đình chỉ cho thuê và cấp phép các dự án điện gió mới, cho rằng động thái này đe dọa làm tê liệt ngành công nghiệp điện gió.

Theo đó, nhóm những người đứng đầu cơ quan tư pháp trên đã đệ đơn kiện lên Tòa án liên bang ở Boston, bang Massachusetts, trong đó lập luận rằng quyết định của chính quyền Tổng thống Trump về việc tạm dừng phê duyệt vô thời hạn tất cả dự án năng lượng gió là bất hợp pháp và phải bị ngăn chặn.

Vụ kiện do bang New York dẫn đầu cũng cáo buộc Tổng thống Trump vượt quá thẩm quyền và cho rằng chính quyền Trump đã vi phạm luật hành chính liên bang khi không đưa ra bất kỳ lý do chính đáng nào cho việc đình chỉ này.

Đơn kiện nêu rõ Quốc hội Mỹ chưa bao giờ ủy quyền cho Tổng thống dừng hoàn toàn các dự án năng lượng gió và việc tạm dừng các dự án trên đã vượt quá thẩm quyền theo nhiều đạo luật liên quan.

Các bang này cũng cho rằng quyết định của Tổng thống Trump đã gây tổn hại đến nỗ lực nhằm đảm bảo các nguồn năng lượng đáng tin cậy, đa dạng và gây nguy hiểm cho các khoản đầu tư hàng tỷ USD của các bang này vào nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu.

Đơn kiện yêu cầu tòa án ra phán quyết tuyên bố việc tạm dừng vô thời hạn là bất hợp pháp và cấm Bộ Thương mại, Bộ Nội vụ và Cơ quan Bảo vệ Môi trường thực hiện chỉ thị của ông Trump.

Phản ứng trước vụ kiện này, người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cáo buộc quan chức các bang đang lợi dụng cuộc chiến pháp lý để ngăn chặn chương trình nghị sự năng lượng phổ biến của tổng thống.

Trước đó, trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng hôm 20/1, Tổng thống Trump đã ký bản ghi nhớ chỉ đạo các cơ quan chính phủ dừng việc bán hợp đồng cho thuê điện gió ngoài khơi và ngừng cấp giấy phép, cho thuê và cho vay với cả các dự án điện gió trên bờ và ngoài khơi.

Ngoài ra, Tổng thống Trump cũng tăng cường hỗ trợ của chính quyền liên bang cho ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu hóa thạch và tối đa hóa sản lượng của Mỹ, quốc gia sản xuất dầu khí hàng đầu thế giới.

Năm 2024, khi vận động tranh cử tổng thống, ông Trump đã cam kết chấm dứt ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi, với lý do ngành này quá tốn kém và gây hại cho cá voi và các loài chim./.

