250 công trình, dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

250 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công.

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), vào 9 giờ sáng nay (19/8), Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình được tổ chức đồng loạt. 250 dự án, công trình này có tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng, trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công.

Các dự án, công trình đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo.

Trong số đó, hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; công trình dân dụng-đô thị có 44; công trình công nghiệp có 57; hạ tầng kỹ thuật có 36; nhà ở xã hội có 22; nông nghiệp và phát triển nông thôn có 6; văn hóa, thể thao có 3; giáo dục 12; quốc phòng 1 và y tế 10 dự án, công trình. Có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân./.