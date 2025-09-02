80 năm Quốc khánh: Còn gì đẹp hơn!

Mờ sương sớm 2/9, Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc cờ hoa. Đông đảo cán bộ, chiến sỹ, đoàn thể và thiếu niên, nhi đồng đã vào vị trí, đứng thành khối chờ đợi khai mạc Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong 18 khối thuộc lực lượng Công an nhân dân có 5 khối đứng đội hình. Từ thành phố mang tên Bác, người lính trẻ nghĩa vụ Đào Công Thành, đơn vị E25 chia sẻ niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm đã giúp anh và đồng đội, đồng chí có được đội hình đẹp, đều, mạnh mẽ và uy nghiêm.

Ròng rã nhiều ngày qua, Thành và đồng đội tập luyện trong điều kiện thời tiết nhiều biến động, lúc nắng nóng gay gắt, lúc mưa rào bất chợt, áp thấp nhiệt đới.

“Song ý chí và trách nhiệm giúp từng cá nhân vượt qua tất cả, để hình thành cảm giác nhịp khối - yếu tố giúp cả đội hình hành tiến thống nhất, đồng bộ và khí thế,” chiến sỹ Đào Công Thành bộc bạch.

Nước da nâu rám, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt nhìn thẳng, Đại úy Mai Hữu Phúc không giấu được niềm xúc động.

Anh từ quê hương Trà Vinh ra Hà Nội tập kết từ tháng Năm và cùng các cán bộ, đồng đội khối Công an nhân dân “vượt nắng, thắng mưa” suốt nhiều tháng trời để chuẩn bị cho hôm nay.

Anh nói rằng “góp sức nhỏ bé của mình để hướng tới thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh” là niềm vinh dự, tự hào.

Với Đại úy Mai Hữu Phúc, được cùng những người lính từ mọi miền Tổ quốc thực hiện nhiệm vụ A80, được bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là “động lực lớn nhất và là cách thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống cách mạng.”

Khối nữ du kích miền Nam cũng gây ấn tượng mạnh. Những chiếc áo bà ba, khăn rằn trên vai các bạn sinh viên tình nguyện tái hiện hình ảnh kiên cường của người phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến.

Gương mặt trẻ Đặng Hồ Thiên Phúc (xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) từng ba lần góp mặt trong đội hình diễu binh, diễu hành.

“Em đã từng tham gia 70 năm Chiến thắng Điện Biên phủ, 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trách nhiệm của một chiến sỹ dân quân và lòng yêu nước đã thôi thúc em đi thêm lần này. Nếu có thêm lần khác, em cũng sẽ tham gia,” Thiên Phúc chia sẻ.

Cùng trong khối nữ du kích miền Nam, Đặng Quỳnh Trâm (sinh viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết vô cùng tự hào khi được đứng trong đội ngũ, khoác trên mình chiếc khăn rằn và bộ áo bà ba.

“Em mong muốn thế hệ trẻ sẽ nhớ đến biết bao công ơn, sự hy sinh của những “cô Ba dũng sỹ” đã góp phần bảo vệ hòa bình cho Tổ quốc,” Quỳnh Trâm bộc bạch.

Niềm tự hào của các nữ sinh tình nguyện, sự xúc động của các chiến sỹ Công an nhân dân hòa cùng tâm thế của hàng vạn cán bộ, chiến sỹ tham gia sự kiện trọng đại này.

Đoàn xe đưa lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành đi qua cầu vượt Nguyễn Chí Thanh. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Như Trung tá Đỗ Trọng Khánh, Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không-Không quân) - thành viên của một trong những tổ bay mang cờ Tổ quốc chia sẻ, anh nguyện mang hết sức mình đóng góp cho Tổ quốc nên mỗi nhiệm vụ lại trở thành một niềm vinh dự.

“Chúng tôi mong muốn góp phần để người dân Thủ đô cũng như nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế được ngắm nhìn những cánh bay đẹp nhất, mang theo tình cảm của chúng tôi đối với Tổ quốc,” Trung tá Đỗ Trọng Khánh cho biết.

Đặc biệt, sáng nay, các phi công lái máy bay tiêm kích chiến đấu SU-30MK2 thực hiện nhiệm vụ bay biểu diễn theo đội hình trên bầu trời Hà Nội.

Theo Đại úy Đỗ Thanh Tùng, Biên đội trưởng Biên đội 1, Phi đội 1, Trung đoàn 910, đây là khoa mục rất khó, đòi hỏi sự rèn luyện bền bỉ, phối hợp ăn ý và trình độ điều khiển vững vàng của các phi công.

“Nhưng được bay qua Quảng trường Ba Đình - nơi Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, là niềm vinh dự không có gì sánh được. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tri ân lịch sử và khẳng định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng Không quân,” Đại úy Đỗ Thanh Tùng bộc bạch.

5 giờ 30 phút, Quảng trường Ba Đình rực rỡ sắc cờ hoa và niềm hân hoan chờ đợi. Chỉ ít phút nữa, những khẩu lệnh sẽ rền vang, các đội hình sẽ chỉnh tề tiến qua lễ đài. Khắp các phố Tràng Tiền, Tràng Thi, Trần Phú, Cửa Nam…, lớp lớp người đang đứng kín vỉa hè, tay cầm quốc kỳ, mắt hướng về những màn hình LED cỡ lớn tại các địa điểm công cộng để đón đợi sự kiện trọng đại.

Sự chờ đợi sẽ dâng thành cao trào khi “máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam,” cả biển người cùng đặt tay lên ngực trái để hát Quốc ca, rồi dõi theo những bước chân của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam và quân đội bạn bè quốc tế. Không khí lễ hội hòa cùng kỷ luật quân ngũ khiến phố phường vừa náo nức vừa nghiêm trang, đúng tinh thần ngày Quốc khánh tròn 80 năm.

Trong niềm vui ấy, những gương mặt cựu chiến binh đang lặng lẽ dõi theo tuổi trẻ, dõi theo sự kiện trọng đại của dân tộc, lắng đọng ký ức về máu xương đã đổ xuống. Tất cả tạo nên một chiều sâu lắng đọng. Vì sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình. Sau ngày vui chiến thắng là hàng triệu cái tên đã mãi mãi nằm lại để “đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước.”

Trời Hà Nội xanh trong vời vợi. Quảng trường Ba Đình sáng nay bừng sáng niềm tin và tự hào. Lời Tuyên ngôn Độc lập như vang vọng đâu đây: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”./.

