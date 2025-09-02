80 năm Quốc khánh: Màn diễu hành thể hiện sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết

Tiếp theo phần diễu binh của các khối Quân đội, Công an tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là phần diễu hành của 13 khối quần chúng, thể hiện tinh thần đoàn kết, lịch sử anh dũng trong chiến đấu và chiến thắng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cũng như hào khí, quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng hôm nay của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Các khối quần chúng tham gia diễu hành gồm: Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam; khối Cựu chiến binh Việt Nam; khối Cựu Công an nhân dân Việt Nam; khối Công nhân; khối Nông dân; khối Trí thức; khối Báo chí cách mạng; khối Doanh nhân; khối Phụ nữ; khối Kiều bào; khối Thanh niên; khối Văn hóa Thể thao.

Là biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là kết tinh ý chí, khát vọng và sức mạnh của các tầng lớp nhân dân. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thực hiện đoàn kết, dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tiếp đó, tiến qua lễ đài là khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng chung sống và phát triển trên mảnh đất hình chữ S.

Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam diễu qua Lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Với khí thế hào hùng, mong muốn khẳng định khát vọng vươn lên vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hình ảnh của khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết đến bạn bè quốc tế.

Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, các Cựu chiến binh Việt Nam đã trải qua những năm tháng lẫy lừng, ngang dọc khắp các chiến trường, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; cùng với quân và dân cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Khối Cựu chiến binh Việt Nam thể hiện tinh thần tiếp nối lịch sử, phát huy truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ," tiếp tục tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, nêu cao tấm gương sáng, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ.

Với truyền thống vẻ vang, kiên trung và bất khuất, các thế hệ Cựu công an nhân dân đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, cầm súng chiến đấu trên các chiến trường, từng đối mặt với hiểm nguy trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bằng trái tim nhiệt huyết, khối Cựu Công an nhân dân Việt Nam với những bước chân vững vàng, cho thấy quyết tâm tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo sau khối Cựu Công an Nhân dân Việt Nam là khối Công nhân Việt Nam - lực lượng tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành, phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tập hợp của Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân ngày càng hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng đổi mới năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ đi đầu trong hội nhập, mang khát vọng Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Là đội quân chủ lực trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, giai cấp nông dân Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống lao động, cần cù, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, tích cực phát triển kinh tế, xã hội.

Khối Nông dân Việt Nam tiến qua lễ đài với phần diễu hành cho thấy ý chí tự lực, tự cường mạnh mẽ; phát huy vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Khối Trí thức Việt Nam diễu qua Lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đồng hành cùng dân tộc, trong lịch sử, đội ngũ trí thức Việt Nam đã có những đóng góp to lớn về tri thức, vật chất, tinh thần cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta.

Khối Trí thức Việt Nam là đại diện cho lực lượng chủ lực, tiên phong thực hiện các đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, là nguồn lực đặc biệt, hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Khối Báo chí cách mạng Việt Nam diễu qua Lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Khối Báo chí cách mạng tiến vào Lễ đài với biểu tượng cây bút trên tay. Khởi đầu từ tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925, năm 2025 cũng là mốc son mà nền báo chí cách mạng Việt Nam tự hào tròn 100 năm hình thành và phát triển, kiên định dưới ngọn cờ của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Với tinh thần "thép trong bút - lửa trong tim," những người làm báo Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục là ngọn cờ tiên phong, là dòng chảy thông tin chính thống, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Đại diện cho hàng triệu doanh nhân Việt Nam - lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận kinh tế, khối Doanh nhân Việt Nam thể hiện ý chí kế thừa và phát huy hào khí Cách mạng tháng Tám, kiên cường, sáng tạo, đưa trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vươn ra biển lớn.

Mang trên vai sứ mệnh lịch sử, thế hệ doanh nhân hôm nay đang đi đầu trong công cuộc kiến tạo phát triển đất nước. Họ chính là những người lính thời bình, vững bước tiên phong vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Với truyền thống "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang," phụ nữ Việt Nam đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Khối Phụ nữ Việt Nam tham gia diễu hành mang theo thông điệp đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của phụ nữ thời kỳ mới, góp phần xứng đáng, hiện thực hóa khát vọng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đáng chú ý trong các khối diễu hành có khối đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Khối Kiều bào Việt Nam diễu qua Lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong suốt chiều dài lịch sử, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn gắn kết, phát huy truyền thống yêu nước, hướng về quê hương, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, đồng bào ta ở nước ngoài đã trở thành cầu nối văn hóa, tri thức và sáng tạo toàn cầu của Việt Nam với các nước trong kỷ nguyên mới.

Tự hào, vững tin đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, thanh niên Việt Nam luôn tiên phong, đóng vai trò nòng cốt, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Khối Thanh niên Việt Nam với những bước chân mạnh mẽ, tiên phong của tuổi trẻ, thể hiện quyết tâm làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tự tin bước ra thế giới với hành trang là bản lĩnh chính trị, tri thức, thể chất và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Khối Văn hóa, Thể thao và Du lịch diễu qua Lễ đài. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cùng tham gia diễu hành có khối Văn hóa, Thể thao - lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Họ là đại diện tiêu biểu cho những cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tiêu biểu - những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của dân tộc.

Bên cạnh các khối diễu binh trang nghiêm, hùng tráng của lực lượng vũ trang, các khối quần chúng nhân dân đã thể hiện những nét rất đặc biệt, rực rỡ và mềm mại. Từng sắc phục truyền thống, từng khẩu hiệu yêu nước, từng nụ cười tươi tắn đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc đã vẽ nên một bức tranh sống động về một Việt Nam đoàn kết, kiên cường và tràn đầy khát vọng.

Lễ diễu binh, diễu hành là một trong những minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm, sự gắn bó giữa quân và dân ta, để từ đó góp phần phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bất diệt; để tinh thần đó mãi là niềm tự hào, là động lực thôi thúc toàn dân tộc Việt Nam tiếp nối tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập-tự do-hạnh phúc của cha ông, hun đúc bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, quyết tâm xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam./.

