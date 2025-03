Agribank dành hơn 13.700 phần quà tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm thành lập, từ nay đến hết ngày 31/5/2025, Agribank triển khai chuỗi chương trình ưu đãi đặc biệt mang tên “37 năm vững vàng - Rộn ràng ưu đãi” dành cho khách hàng cá nhân trên toàn quốc. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 8,1 tỷ đồng và hơn 13.700 phần quà hấp dẫn, chương trình là lời tri ân ý nghĩa mà Agribank gửi tới khách hàng đã tin tưởng và đồng hành trong suốt chặng đường 37 năm phát triển bền vững.

Theo đó, khi tham gia Chuỗi chương trình khuyến mại “37 năm vững vàng - Rộn ràng ưu đãi,” khách hàng cá nhân mở mới tài khoản thanh toán hoặc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Agribank để thực hiện giao dịch tại các điểm giao dịch trên toàn quốc và giao dịch trên ngân hàng số Agribank Plus sẽ có cơ hội trúng quà khủng và hàng ngàn quà tặng hấp dẫn

Ưu đãi “khủng” với quay số trực tiếp

Chương trình áp dụng toàn quốc, dành cho khách hàng cá nhân sử dụng các sản phẩm/dịch vụ như: mở tài khoản thanh toán, gửi tiết kiệm tại quầy, chuyển tiền trong nước, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử, vay vốn, thanh toán hóa đơn, tài khoản thanh toán số đẹp.

Khách hàng đủ điều kiện tham gia sẽ nhận mã số dự thưởng thông qua phiếu dự thưởng trực tiếp tại chi nhánh Agribank, tin nhắn OTT trên ứng dụng Agribank Plus để tham gia quay số trúng thưởng và có cơ hội trúng nhiều phần quà hấp dẫn qua hai đợt quay số: Tuần Sinh nhật và Cuối chương trình.

Tổng giá trị giải thưởng quay số trực tiếp lên đến 2,261 tỷ đồng với cơ cấu giải thưởng như sau:

Việc quay số trúng thưởng sẽ được Agribank tổ chức công khai, minh bạch, có sự chứng kiến của đại diện cơ quan quản lý nhà nước về thương mại, đại diện Agribank và đại diện khách hàng tham gia chương trình khuyến mại. Kết quả trúng thưởng chương trình sẽ được công bố công khai tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc, trên website www.agribank.com.vn, trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến khách hàng trúng thưởng (bằng cách gọi điện thoại) theo số điện thoại đăng ký của khách hàng.

Hàng ngàn quà tặng quay số online

Từ đến ngày 18/5/2025, khách hàng đăng ký, mở tài khoản và sử dụng các dịch vụ trên ứng dụng Agribank Plus sẽ có cơ hội tham gia và tận hưởng ưu đãi trúng thưởng tại “Vòng quay may mắn” trên Agribank Plus. Mỗi lượt quay không chỉ mang đến trải nghiệm thú vị ngân hàng số hiện đại với giao diện thân thiện, giao dịch dễ dàng, miễn phí mở và duy trì tài khoản, không lo chi phí phát sinh mà còn là dịp để sở hữu sổ tiết kiệm giá trị và tận hưởng những ưu đãi đặc biệt từ Agribank.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm: Giải nhất là sổ tiết kiệm Agribank trị giá 5 triệu đồng; giải nhì là sổ tiết kiệm Agribank trị giá 3 triệu đồng; giải ba là sổ tiết kiệm Agribank trị giá 1 triệu đồng; tiền nạp điện thoại trị giá 20.000 đồng và 50.000 đồng…

Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhận ưu đãi giảm giá lên đến 50% khi sử dụng dịch vụ VNPAY taxi, mua sắm trên VnShop, đặt vé xem phim, vé tàu/xe, vé máy bay… ngay trên Agribank Plus, giúp việc di chuyển, mua sắm, giải trí trở nên tiết kiệm hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, tốp 50 khách hàng giao dịch tích cực nhất sẽ nhận ngay combo Voucher di chuyển - mua sắm - giải trí trị giá 2 triệu đồng, bao gồm 10 mã VNPAY taxi giảm ngay 50.000 đồng, 10 mã xem phim giảm ngay 50.000 đồng, 5 mã xe khách giảm 100.000 đồng, 10 mã mua sắm VnShop giảm 50.000 đồng.

Bên cạnh đó từ ngày 24/3/2025 đến hết ngày 13/4/2025, khách hàng là chủ thẻ quốc tế, thẻ Lộc việt tham gia giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thỏa mãn điều kiện của chương trình sẽ được hoàn tối đa 50% giá trị giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ qua thẻ.

Agribank và hành trình bền bỉ “không để ai bị bỏ lại phía sau” Trong 37 năm, Agribank không ngừng hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai và phát triển giáo dục. Agribank đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng trong các hoạt động an sinh xã hội.

Đối với thẻ quốc tế: Hoàn 30% giá trị giao dịch, áp dụng cho hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên (tối đa 370.000 đồng/khách hàng).

Đối với thẻ Lộc Việt: Thẻ phát hành mới từ ngày 01/3/2025 hoàn 50% giá trị giao dịch, áp dụng cho hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên (tối đa 3,7 triệu đồng/khách hàng); thẻ phát hành trước ngày 01/3/2025 được hoàn 30% giá trị giao dịch, áp dụng cho hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên (tối đa 370.000 đồng /khách hàng).

Suốt 37 năm đồng hành cùng khách hàng, Agribank không ngừng đổi mới, nâng cấp dịch vụ nhằm mang đến những giải pháp tài chính hiện đại và tiện lợi. Chương trình “37 năm vững vàng - Rộn ràng ưu đãi” không chỉ là dịp để Agribank gửi lời cảm ơn chân thành đến hàng triệu khách hàng mà còn là cơ hội để khách hàng trải nghiệm dịch vụ chất lượng, an toàn, tiện ích cùng nhiều phần quà giá trị hấp dẫn./.