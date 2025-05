An Giang: Đề nghị kỷ luật Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú và thành phố Long Xuyên

Sáng 10/5, thông tin từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức cuộc họp do ông Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì, xem xét, kỷ luật Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú 5 nhiệm kỳ.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020 vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát nên không phát hiện kịp thời để Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên vi phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; không báo cáo thông qua Ban Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp mở rộng đường Ấp chiến lược, khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Dự án Khu Tây Đại học An Giang mở rộng phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên không đúng thẩm quyền; không tổ chức giao nền nhà cho các hộ dân được bố trí tái định cư đúng quy định.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020 là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín, gây dư luận bức xúc, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát nên không phát hiện kịp thời để Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên; các cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên tiếp tục vi phạm pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân, không báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy trước khi quyết định chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường Lê Trọng Tấn, đoạn từ cầu Tầm Bót đến đường Phạm Cự Lượng; không tổ chức giao nền nhà cho các hộ dân được bố trí tái định cư đúng quy định; chỉ đạo chi ngân sách trái quy định.

Những vi phạm kéo dài, chậm được phát hiện đã gây hậu quả, nhiều tổ chức đảng, đảng viên ở Đảng bộ thành phố Long Xuyên bị xử lý kỷ luật; cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can là cán bộ, đảng viên.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025 là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín, gây dư luận bức xúc, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị xem xét kỷ luật đối với ông Phạm Thành Thái, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Bí thư Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 với vi phạm, khuyết điểm là nghiêm trọng, có tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi sinh hoạt, công tác.

Cùng với đó, xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Ông Ngọc Chi, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020; ông Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; ông Bùi Văn Tặng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, nguyên Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Long Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026 do các vi phạm, khuyết điểm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí sinh hoạt, công tác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với ông Đỗ Tấn Kiết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Phó Bí thư Thành ủy Long Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021; ông Nguyễn Ngọc Vệ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng An Giang, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021; ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Dân tộc-Tôn giáo tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021; ông Lê Kỳ Quang, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng Thành ủy-Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy-Chánh Thanh tra thành phố; bà Võ Thị Xuân Kiều, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, cùng nhiều cá nhân.

Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú nhiệm kỳ 2000-2005, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xác định Ban Thường vụ Huyện ủy thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát để Ủy ban Nhân dân huyện, cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân huyện có vi phạm, khuyết điểm trong phê duyệt phương án đền bù và trình tự thu hồi đất đối với dự án khu dân cư Vịnh Tre vi phạm pháp luật về đất đai; phê duyệt hợp đồng với doanh nghiệp để thi công dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Vịnh Tre; bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn, hợp tác với doanh nghiệp phân chia hiệu quả đầu tư và bán nền nhà sai quy định.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú nhiệm kỳ 2000-2005 làm ảnh hưởng uy tín, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Trong nhiệm kỳ 2005-2010, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục để Ủy ban Nhân dân huyện, cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân huyện có vi phạm, khuyết điểm bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn, thỏa thuận với hộ dân hoán đổi đất nông nghiệp để lấy nền nhà từ dự án khu dân cư Vịnh Tre; nhận ủy quyền chuyển nhượng nền nhà cho Công ty Công trình giao thông khi hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh; không thống kê quản lý chặt chẽ các thời kỳ chuyển giao dự án, dẫn đến khu dân cư Vịnh Tre bị lấn chiếm; quyết toán kinh phí thực hiện dự án khu dân cư Vịnh Tre không đúng, không đầy đủ, có nguy cơ thất thoát ngân sách nhà nước.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú nhiệm kỳ 2005-2010 là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín, gây dư luận bức xúc, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Nhiệm kỳ 2010-2015, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú tiếp tục vi phạm để Ủy ban Nhân dân huyện, Ban quản lý dự án huyện không tiếp tục tổ chức thực hiện hoàn thành các hạng mục cơ sở hạ tầng dự án khu dân cư Vịnh Tre là sai chủ trương chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất không qua đấu giá, thỏa thuận giảm giá bán nền gây thiệt hại ngân sách nhà nước.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú nhiệm kỳ 2010-2015 làm ảnh hưởng uy tín, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để Ủy ban Nhân dân huyện và cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân huyện vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức thực hiện: chuyển đổi đất công Khu dân cư Vịnh Tre thành dự án dành cho cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang huyện; thỏa thuận với người dân hoán đổi đất nông nghiệp để lấy nền từ dự án; dùng đất công xây dựng khu dân cư bằng nguồn vốn ngân sách để bán nền thương mại; vi phạm trong việc tổ chức bán đấu giá 270 nền nhà thuộc dự án Khu dân cư Vịnh Tre cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; vi phạm quy định về đầu tư công.

Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú nhiệm kỳ 2015-2020 là nghiêm trọng, làm giảm sút uy tín, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú vi phạm quy chế làm việc, chậm phát hiện vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 -2020, Ban Thường vụ Huyện ủy thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát để Ủy ban Nhân dân huyện ký quyết định thu hồi đất đối với hộ dân không đúng quy định chồng lên diện tích đã hoán đổi đất khu dân cư Vịnh Tre; vi phạm quy định về đầu tư công. Vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú nhiệm kỳ 2020-2025 phải được kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Lý Văn Thắng, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú; ông Lưu Vĩnh Nguyên, nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Phú; ông Võ Thanh Tráng, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú; ông Trần Thanh Nhã, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Đảng tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú; cùng nhiều Đảng viên khác do các vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng đề nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Bé Tám, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tri Tôn; nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú trong việc ký phê duyệt dự án Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung 2 không đúng quy định; cá nhân là thành viên Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú nhưng lại mua 1 nền dự án Khu dân cư Vịnh Tre, là vi phạm pháp luật đấu giá tài sản, vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Châu; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú là thành viên Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú nhưng lại mua 1 nền dự án Khu dân cư Vịnh Tre, là vi phạm pháp luật đấu giá tài sản; chịu trách nhiệm ký quyết định thu hồi đất đối với hộ dân không đúng quy định chồng lên diện tích đã hoán đổi đất khu dân cư Vịnh Tre đã vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tiếp tục thực hiện quy trình xem xét, kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật, kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức đảng và đảng viên nêu trên, đồng thời giao Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang lãnh đạo, chỉ đạo Cơ quan cảnh sát Điều tra sớm làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với Dự án khu dân cư Vịnh Tre, huyện Châu Phú theo quy định pháp luật; như: tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng các giai đoạn từ năm 2003 đến nay; việc quyết toán chênh lệch so với số tiền thực chi cho Công ty Công trình giao thông An Giang số tiền trên 1,11 tỷ đồng, gây thất thoát ngân sách nhà nước; việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 54 nền đất ở khu dân cư Vịnh Tre từ năm 2007-2011 vi phạm quy định về quản lý đất đai; việc bán đấu giá 270 nền đất ở khu dân cư Vịnh Tre không đúng quy định Luật đấu giá tài sản, vi phạm các quy định về quản lý đất đai./.

