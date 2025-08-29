An Giang: Khởi tố đối tượng đâm tài xế xe ôm rồi cướp xe

Sáng 29/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1987, cư trú ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ) về tội “Cướp tài sản.”

Trước đó, ngày 27/7, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang nhận được báo cáo từ Công an xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang về vụ "Cướp tài sản," xảy ra cùng ngày tại ấp Kiên Hảo, xã Thoại Sơn.

Nạn nhân được xác định là Chau Sa Rươnl (sinh năm 1984, cư trú xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) làm nghề chạy xe ôm, đã bị đối tượng lạ mặt điều đến khu vực vắng người, đâm hàng chục nhát rồi cướp xe môtô.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, không để lại dấu vết, vật chứng.

Xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp, có dấu hiệu của tội phạm giết người và cướp tài sản, Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an xã Thoại Sơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, tập trung lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy xét nóng đối tượng gây án nhằm kịp thời trấn an dư luận.

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau thời điểm gây án, các trinh sát đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1987, cư trú ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân, thành phố Cần Thơ).

Sau khi gây án, Trung đã bỏ trốn khỏi địa phương, đồng thời cắt hết mọi liên lạc với người thân, do đó việc truy bắt Trung gặp rất nhiều khó khăn.

Các lực lượng chức năng quyết tâm không để đối tượng tiếp tục lẩn trốn và gây án, đến tối 24/8, Trung đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh An Giang phối hợp lực lượng Hình sự Công an Thành phố Cần Thơ bắt giữ khi vừa quay về thăm bạn gái tại khu vực phường Thới Long, thành phố Cần Thơ.

Tại Cơ quan Công an, Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội. Trung là đối tượng không có nghề nghiệp và sống lang thang.

Ngày 26/7, Trung một mình đến khu vực Núi Cấm, tỉnh An Giang, chiều cùng ngày Trung thuê Chau Sa Rươnl (là người chạy xe ôm) chở ra Núi Sập (xã Thoại Sơn). Do thiếu nợ và lo không có tiền trả tiền xe, Trung nảy sinh ý định cướp xe mô tô của anh Rươnl đem bán trả nợ.

Khoảng 5 giờ ngày 27/7, Trung bảo anh Rươnl chạy vào khu vực đường nông thôn thuộc ấp Kiên Hảo, xã Thoại Sơn, đến nơi vắng vẻ thì dừng xe.

Khi anh Rươnl vừa xuống xe, Trung bất ngờ dùng kéo đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bất tỉnh rồi lấy xe môtô đem đi cầm cố được 5 triệu đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Anh Rươnl được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe đã ổn định.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

