Argentina: Chiến dịch khảo sát dưới biển có tính lịch sử mang lại nhiều kết quả

Ngày 19/8, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Argentina (CONICET) thông báo các nhà khoa học nước này vừa hoàn thành một chiến dịch khảo sát dưới biển mang tính lịch sử, giúp phát hiện khoảng 40 loài sinh vật biển mới và thu hút hàng triệu người theo dõi trực tuyến qua mạng Internet.



Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, chiến dịch mang tên “Ốc đảo dưới biển hẻm núi Mar del Plata”, được tiến hành trên tàu nghiên cứu R/V Falkor trong 21 ngày.

Hoạt động này ghi nhận gần 18 triệu lượt xem trên mạng xã hội, trở thành sự kiện khoa học - công nghệ nổi bật tại Argentina.



Theo CONICET, nhóm nghiên cứu đã sử dụng các thiết bị hải dương học hiện đại để thám hiểm hẻm núi Mar del Plata, cách thủ đô Buenos Aires hơn 400 km về phía Nam, có độ sâu hơn 3.500 m và giàu đa dạng sinh học nhưng ít được nghiên cứu.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tại Argentina triển khai thiết bị ROV SuBastian - phương tiện điều khiển từ xa có khả năng ghi hình siêu nét dưới biển và lấy mẫu mà không làm thay đổi môi trường tự nhiên.



Trong suốt hành trình, các nhà khoa học đã ghi nhận nhiều hình ảnh kỳ thú như mực phát sáng, tôm hùm hồng, sao biển. Đội ngũ nghiên cứu thuộc Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Argentina Bernardino Rivadavia (MACN) và CONICET đã thu thập mẫu vật gồm hải quỳ, hải sâm, cầu gai, ốc biển, san hô và nhiều loài động vật chưa từng được mô tả.



Nhà khoa học Daniel Lauretta, trưởng đoàn khảo sát, nhấn mạnh chất lượng hình ảnh từ ROV SuBastian giúp nhóm hiểu rõ hơn về sự đa dạng sinh học biển sâu. Ông cho biết việc xác định và phân loại các loài mới có thể kéo dài hằng tháng, thậm chí nhiều năm.



Chiến dịch cũng gây tiếng vang và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Hàng nghìn học sinh đã vẽ tranh, làm video về đại dương và bày tỏ mong muốn trở thành nhà sinh học biển.

Ông Lauretta đánh giá đây là động lực quan trọng để mở rộng nghiên cứu trong tương lai.



Theo CONICET, gần 1/2 lãnh thổ Argentina nằm dưới lòng Đại Tây Dương và còn ẩn chứa nhiều nguồn tài nguyên chưa được khám phá.

Vì vậy, các hoạt động khảo sát tương tự sẽ đóng vai trò then chốt trong việc nghiên cứu đa dạng sinh học, góp phần hoạch định chính sách phát triển bền vững đối với biển sâu./.

