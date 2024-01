Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại

Người dân sưởi ấm gần cầu Long Biên khi nhiệt độ giảm chỉ khoảng 10 độ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Nhận định về các hình thái thời tiết tháng 1/2024, Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu thuộc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết trong tháng Một, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C.

Tổng lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác thấp hơn từ 5-15mm so với trung bình nhiều năm, riêng khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa thấp hơn từ 20-40mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

"Trong tháng 1/2024, không khí lạnh có xu hướng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, số ngày rét đậm, rét hại tại khu vực Bắc Bộ ít hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Rét đậm, rét hại vẫn có khả năng xuất hiện tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhưng không kéo dài nhiều ngày," bà Trần Thị Chúc lưu ý.

Bà Trần Thị Chúc cảnh báo trong thời kỳ dự báo, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của ngư dân. Ngoài ra, sương muối và băng giá có thể xuất hiện ở một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

Tại khu vực Trung Bộ có thể xuất hiện các đợt mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, kèm khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét gây ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ tháng 1/2024 bắt đầu là thời kỳ mùa khô, ít có dấu hiệu xuất hiện các đợt mưa trái mùa, do đó cần sử dụng nguồn nước tiết kiệm và có hiệu quả./.

