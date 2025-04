Bạc Liêu: Khởi tố 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Duy Khang (sinh năm 2000, ngụ Ấp 2, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải) và Phạm Văn Ý (sinh năm 2001, ngụ ấp Phước Thắng, xã An Phúc, huyện Đông Hải) để điều tra, xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng.”

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, khoảng 2 giờ ngày 28/1/2025, Võ Duy Khang và Phạm Văn Ý cùng một số đối tượng khác, tụ tập trên tuyến Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn Ấp 14, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) để tổ chức đua xe trái phép.

Trong đó, Khang điều khiển xe Exciter 135, biển kiểm soát 59G1-359.06 và Ý điều khiển xe Exciter 135, không gắn biển kiểm soát, trực tiếp tham gia đua xe.

Các đối tượng còn lại dàn thành hàng ngang hai bên đường để cổ vũ và chạy theo xe của Khang và Ý rồi nẹt pô, hò reo gây mất an ninh trật tự địa bàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt hiện trường, mời các đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc; đồng thời tạm giữ 7 xe máy có dấu hiệu thay đổi kết cấu xe, 6 điện thoại di động.

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Trong đó, Võ Duy Khang và Phạm Văn Ý là người trực tiếp tham gia đua xe trái phép, gây mất an ninh trật tự.

Căn cứ mức độ vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Duy Khang và Phạm Văn Ý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự./.

Hà Nội: Tạm giữ nhóm đối tượng mang hung khí gây rối trật tự ở huyện Thạch Thất Cơ quan Cơ quan cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa tạm giữ hình sự 10 đối tượng để điều tra về hành vi về hành vi “Gây rối trật tự công cộng," trên tuyến đường huyện Thạch Thất.