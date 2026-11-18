Theo phóng viên TTXVN tại Washington, đảng Dân chủ Mỹ đã giành thêm 9 ghế tại Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, mức tăng lớn nhất của đảng này trong gần 70 năm, đồng thời giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội.

Chiến thắng của cựu Hạ nghị sỹ Mary Peltola trước Thượng nghị sỹ Cộng hòa đương nhiệm Dan Sullivan tại bang Alaska giúp đảng Dân chủ nâng số ghế tại Thượng viện lên 56, so với 44 ghế của đảng Cộng hòa, khi Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động vào tháng 1/2027.

Đây là mức tăng lớn nhất của đảng Dân chủ tại Thượng viện trong bầu cử giữa nhiệm kỳ kể từ năm 1958, dưới thời Tổng thống Dwight Eisenhower.

Với 56 ghế, đảng này cũng có thế đa số lớn nhất tại Thượng viện trong 16 năm qua, kể từ khi nắm giữ 58 ghế vào cuối Quốc hội khóa 111, tháng 1/2011.

Tại Hạ viện, đảng Dân chủ giành thêm 42 ghế tính đến ngày 17/11, qua đó giành lại quyền kiểm soát viện này.

Kết quả trên tiếp tục phản ánh xu hướng lịch sử tại Mỹ, khi đảng của tổng thống đương nhiệm thường mất ghế trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đảng của tổng thống đương nhiệm chỉ giành thêm ghế tại Hạ viện trong 2 cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong khi Thượng viện ít chịu tác động hơn.

Việc đảng Dân chủ kiểm soát cả Thượng viện và Hạ viện được dự báo sẽ làm thay đổi cán cân quyền lực tại Washington, tạo thêm trở ngại cho chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống Donald Trump trong 2 năm cuối nhiệm kỳ./.

Mỹ: Chính sách thuế quan đối mặt sức ép sau bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chính sách thuế quan dù cựu cố vấn kinh tế hàng đầu của ông cảnh báo rằng người dân Mỹ đang phải gánh chịu chi phí từ chính sách này.