Bộ Công an cảnh báo gì về 100 can axit bị lũ cuốn ở Tuy Hòa?

Chiều ngày 20/11, Bộ Công an đã phát đi cảnh báo khẩn về việc 100 can axit sunfuric bị lũ cuốn trôi khỏi Nhà máy đường Tuy Hòa, khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Bản tin 60s ngày 21/11/2025 gồm những nội dung sau:

Bộ Công an cảnh báo nguy hiểm khi 100 can axit bị lũ cuốn ở Tuy Hòa.

Nha Trang chìm trong rác thải sau đợt lũ lớn vừa rút.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn: Không để dân mắc kẹt trong lũ kêu cứu vô vọng.

Người dân Đà Lạt đổ xô mua xăng vì sạt lở đèo.

Hoa hậu Mexico đăng quang Miss Universe 2025.

Nga tuyên bố giành được thành phố chiến lược ở Kharkov.

Hội đồng châu Âu thông qua Hiệp ước Địa Trung Hải.

Ông Trump dọa tử hình nghị sĩ đảng Dân chủ "phản nghịch"./.