Bộ Công an công bố điểm sàn tuyển sinh trình độ đại học, trung cấp

Bộ Công an vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trình độ đại học, trung cấp chính quy tuyển mới vào các trường thuộc khối công an.

Theo đó, trừ ngành Y khoa của Đại học Kỹ thuật-Hậu cần công an nhân dân, tất cả các ngành còn lại của đại học này của 8 trường đại học, học viện thuộc khối công an có cùng ngưỡng điểm sàn là 70 điểm.

Điểm sàn gồm tổng điểm thi 3 môn thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 thuộc tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế) theo thang điểm 100 và điểm thi Bài thi đánh giá của Bộ Công an theo thang điểm 100, không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

Riêng ngành Y khoa của Đại học Kỹ thuật-Hậu cần công an nhân dân có ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 của 3 môn thi là 20,5 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025 là 20 điểm theo thang điểm 100.

STT

Trường

Điểm sàn

1.

Đại học Kỹ thuật-Hậu cần công an nhân dân

- Ngành Y đa khoa:

+ 20,5/30 điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông

+ 20/100 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an



- Các ngành khác: 70 điểm

2.

Học viện An ninh nhân dân









70 điểm

3.

Học viện Cảnh sát nhân dân

4.

Học viện Chính trị công an nhân dân

5.

Đại học An ninh nhân dân

6.

Đại học Cảnh sát nhân dân

7.

Đại học Phòng cháy chữa cháy

8.

Học viện Quốc tế



Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với trình độ trung cấp chính quy tuyển mới xét theo điểm thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 (không có điểm cộng) của 3 môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển là 10 điểm, không có điểm liệt.

Năm 2025, Bộ Công an sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm: tuyển thẳng học sinh giỏi đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; xét tuyển kết hợp kết quả thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an./.

