Bộ Công an Việt Nam thúc đẩy hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Hành chính công và An toàn của Quốc hội Hàn Quốc Shin Jung Hoon.

Cùng dự có Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhiệt liệt chúc mừng ngài Chủ nhiệm và Đoàn đại biểu Ủy ban Hành chính công và An toàn Quốc hội Hàn Quốc đến thăm, làm việc với Bộ Công an vào đúng dịp Bộ Công an kỷ niệm trọng thể 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025).

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Hàn Quốc từ ngày 13-18/8 đã thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hai nước.

Tại các cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Lee Jae Myung cùng các nhà lãnh đạo Hàn Quốc đều khẳng định Việt Nam và Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên mọi lĩnh vực, trong đó hợp tác an ninh là một trụ cột then chốt trong quan hệ song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã có các cuộc làm việc rất hiệu quả với lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc, trong đó có Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Cơ quan Cảnh sát Biển.

Bộ trưởng cho biết hai bên đã thống nhất triển khai thực chất các nội dung hợp tác thông qua các cơ chế như Đối thoại An ninh chiến lược, Hội nghị hợp tác Cảnh sát cấp Thứ trưởng; tăng cường trao đổi thông tin về các vấn đề chiến lược cùng quan tâm; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; mở rộng hợp tác nâng cao năng lực; đồng thời tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật sở tại cho công dân hai nước, góp phần hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Hành chính công và An toàn của Quốc hội Hàn Quốc Shin Jung Hoon. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn ngài Chủ nhiệm và Ủy ban Hành chính công và An toàn của Quốc hội Hàn Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan an ninh, thực thi pháp luật Hàn Quốc ủng hộ, viện trợ Bộ Công an Việt Nam nhiều dự án, trang thiết bị có giá trị, phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Nổi bật là Dự án “Nâng cao năng lực khoa học hình sự” với tổng trị giá 14 triệu USD triển khai từ năm 2017 đến nay.

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của ngài Chủ nhiệm liên quan đến quan hệ hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp với nhiều nguy cơ, thách thức mới, trên tinh thần hướng tới tương lai vì sự phát triển bền vững của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, hai bên cần tiếp tục củng cố vững chắc lòng tin chính trị, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, an ninh-quốc phòng, kinh tế, khoa học-công nghệ, lao động, y tế và giáo dục, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày càng phát triển xứng tầm.

Đồng thời, Quốc hội hai nước sẽ tăng cường giao lưu, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng rằng với vai trò và uy tín của mình, ngài Chủ nhiệm tiếp tục quan tâm, tích cực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc với Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng hiệu quả, thực chất trong giai đoạn phát triển mới.

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Lương Tam Quang đã dành thời gian tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Hành chính công và An toàn của Quốc hội Hàn Quốc Shin Jung Hoon bày tỏ vinh dự được thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, đồng thời khẳng định Quốc hội Hàn Quốc, trong đó có Ủy ban Hành chính công và An toàn tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc với Bộ Công an Việt Nam, góp phần củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước./.

Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc góp phần thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng ASEAN Chuyên gia đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc mà còn góp phần thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng ASEAN.